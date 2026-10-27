吳俊立免羈押原因曝光 台東地檢署說明赴醫院拘捕過程合法

台東縣前縣長吳俊立因涉東映渡假村農路開闢圖利案以500萬元交保，今天凌晨法院重開聲押庭將保證金提高至700萬元，未予羈押。法院裁定交保理由指出，吳俊立涉貪汙治罪條例之圖利罪嫌疑重大，因生病住院湮滅潛在物證的可能性下降，無羈押之必要。地檢署另說明，赴醫院拘捕前已確認吳俊立完成必要治療，經法院實質審查也確認拘捕合法。

台東地方法院指出，吳俊立涉嫌貪汙治罪條例第6條第1項第4款之犯罪嫌疑重大，最輕本刑5年以上有期徒刑，而吳否認有聲押書所載之罪嫌。另考量吳俊立手機被扣，且檢察官執行搜索完畢，雖不排除尚有未經檢察官掌握的物證，而有遭湮滅之可能，但若吳俊立提出相當的保證金及限制住居地、限制出境，足以對潛在的滅證行為產生心理威懾。

法院認為，吳俊立28日因心臟相關疾患需住院，隨意移動以湮滅潛在物證的可能性已下降，無羈押之必要，提出700萬元保證金後准予釋放。此外，聲押書所載認為，被告有勾串其他被告或證人，湮滅、偽造、變造證據及逃亡之虞，經審酌後均認為尚難構成羈押理由。

針對吳俊立律師團質疑檢察官未經醫院同意，強行將人帶離醫院一事。地檢署說明，檢察官核發拘票前已確認吳俊立當時的身體狀況，並確認他完成必要治療，無必要繼續留院。在解送過程中均全程密切確認吳的身體狀況，充分兼顧健康狀態與醫療需求。

有關當事人質疑拘捕合法性部分，地檢署表示，檢察官經綜合考量案情發展、證據保全及刑事訴訴法第76 條「逕行拘提」之法定要件後，認定具有適法性與必要性，始依法核發拘票執行，程序嚴守刑事訴訟法相關規範。

檢方也說，吳俊立事後主動撤回提審聲請，法院羈押審理庭中，針對拘捕程序的合法性進行實質審查，最終認定拘捕合法並作成裁定；在庭訊過程中，法院及檢察官隨時關注吳俊立的身體狀況，經他表示無虞才進行相關程序。