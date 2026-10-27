快訊

河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆提告

法國示威擋不了！馬克宏的政治中間路線為何失靈

外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

聽新聞
0:00 / 0:00

吳俊立免羈押原因曝光 台東地檢署說明赴醫院拘捕過程合法

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣前縣長吳俊立因涉東映渡假村農路開闢圖利案以500萬元交保，今天凌晨法院重開聲押庭將保證金提高至700萬元，未予羈押。法院裁定交保理由指出，吳俊立涉貪汙治罪條例之圖利罪嫌疑重大，因生病住院湮滅潛在物證的可能性下降，無羈押之必要。地檢署另說明，赴醫院拘捕前已確認吳俊立完成必要治療，經法院實質審查也確認拘捕合法。

台東地方法院指出，吳俊立涉嫌貪汙治罪條例第6條第1項第4款之犯罪嫌疑重大，最輕本刑5年以上有期徒刑，而吳否認有聲押書所載之罪嫌。另考量吳俊立手機被扣，且檢察官執行搜索完畢，雖不排除尚有未經檢察官掌握的物證，而有遭湮滅之可能，但若吳俊立提出相當的保證金及限制住居地、限制出境，足以對潛在的滅證行為產生心理威懾。

法院認為，吳俊立28日因心臟相關疾患需住院，隨意移動以湮滅潛在物證的可能性已下降，無羈押之必要，提出700萬元保證金後准予釋放。此外，聲押書所載認為，被告有勾串其他被告或證人，湮滅、偽造、變造證據及逃亡之虞，經審酌後均認為尚難構成羈押理由。

針對吳俊立律師團質疑檢察官未經醫院同意，強行將人帶離醫院一事。地檢署說明，檢察官核發拘票前已確認吳俊立當時的身體狀況，並確認他完成必要治療，無必要繼續留院。在解送過程中均全程密切確認吳的身體狀況，充分兼顧健康狀態與醫療需求。

有關當事人質疑拘捕合法性部分，地檢署表示，檢察官經綜合考量案情發展、證據保全及刑事訴訴法第76 條「逕行拘提」之法定要件後，認定具有適法性與必要性，始依法核發拘票執行，程序嚴守刑事訴訟法相關規範。

檢方也說，吳俊立事後主動撤回提審聲請，法院羈押審理庭中，針對拘捕程序的合法性進行實質審查，最終認定拘捕合法並作成裁定；在庭訊過程中，法院及檢察官隨時關注吳俊立的身體狀況，經他表示無虞才進行相關程序。

台東縣前縣長吳俊立（中）昨晚被檢調從高雄榮總拘提到案，重開羈押庭之後，法院凌晨裁定改以700萬元交保。圖／讀者提供
台東縣前縣長吳俊立（中）昨晚被檢調從高雄榮總拘提到案，重開羈押庭之後，法院凌晨裁定改以700萬元交保。圖／讀者提供

台東 醫院 聲押

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東檢方提抗告後重開聲押庭 吳俊立交保金提高至700萬元

【重磅快評】病房抓吳俊立換加保200萬 檢調失分居多

台東檢調赴醫院拘提吳俊立 律師團控未經醫師同意強行帶離醫院

涉農路案開羈押庭 吳俊立住院遭拘提

相關新聞

高金素梅涉貪保持笑容「全黑」裝束到案 律師團2人是前司法官

無黨籍立委高金素梅涉貪案，法官訂今天下午2時30分首度傳喚高金素梅出庭答辯，高金素梅不到2時即穿著「全黑」裝束、保持笑容到法院，未對案情及「核心共犯」張俊傑逃亡遭通緝之事發表任何說法。

一次小產爆不倫⋯士官督導長床戰女同袍遭汰除 提告空軍吞敗

空軍防空暨飛彈指揮部前王姓士官督導長爆出不倫，連續3年間與同連女軍官互稱「老公」、「老婆」，甚至發生性行為，事後被記2大過，遭核定不適服現役退伍汰除。王不服退伍處分，提起行政訴訟救濟；台北高等行政法院認定，軍方在人事評議委員的組成及調查程序均無不法，一審判王敗訴。可上訴。

高雄議員參選人張騏晟涉賄獲交保橋檢抗告遭駁回 老爸、胞兄維持收押

無黨籍高雄市議員參選人張騏晟與前高雄市海洋局長父親張漢雄、胞兄張鈞華等人，涉嫌發送西點禮盒賄選及造假漁民資格遭檢調搜索，法院裁定張漢雄、張鈞華羈押禁見，張騏晟則以200萬元交保，張漢雄父子及檢方不服提起抗告，高雄高分院今早裁定駁回，張漢雄、張鈞華維持收押，張騏晟維持交保。

潑穢物攻擊北院 男遭移送時高喊：我愛清德更愛台灣

長期抗議司法不公的男子陳鐵城帶著2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進大廳，現場臭氣沖天。陳男今下午遭警方依妨害公務等罪嫌移送北檢，他大喊濫權栽贓，自首卻被移送，等著到土城，還大喊「我愛清德更愛台灣」。

拋民主初選釀藍白合破局？金溥聰遭指戰犯告贏了 法院判邱毅賠20萬

前國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，不滿被指稱為「藍白合破局戰犯」，對前立委邱毅、蔡正元、馬英九基金會前執行長蕭旭岑、媒體人王尚智提告求償各100萬元，另刊登判決全文3月。台北地院今宣判，一審判邱得賠償20萬元，其餘之訴駁回。仍可上訴。

吳俊立免羈押原因曝光 台東地檢署說明赴醫院拘捕過程合法

台東縣前縣長吳俊立因涉東映渡假村農路開闢圖利案以500萬元交保，今天凌晨法院重開聲押庭將保證金提高至700萬元，未予羈押。法院裁定交保理由指出，吳俊立涉貪汙治罪條例之圖利罪嫌疑重大，因生病住院湮滅潛在物證的可能性下降，無羈押之必要。地檢署另說明，赴醫院拘捕前已確認吳俊立完成必要治療，經法院實質審查也確認拘捕合法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。