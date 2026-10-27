樺漢科技資金專員沉迷賭博 侵占公司資金逾9千萬遭判刑5年8月

廖姓男子在上市公司「樺漢科技」擔任資金管理專員時迷上賭博，利用職務之便侵占公司資金約9761萬餘元，用以下注、還款，東窗事發前還另帶著164萬餘元準備潛逃廈門，落網後坦承犯行；士林地院日前審結，依業務侵占等罪判刑5年8月。

判決指出，廖男2017年3月28日至2022年3月22日間任職樺漢科技股份有限公司財務處資金管理課高級專員，負責依主管指示從樺漢公司及其子公司樺應智能股份有限公司銀行帳戶中提款或調度資金。

廖2017年6月起在THA博弈網站上賭博，有大量資金需求，開始趁經管人員不注意，擅用公司大、小章在空白取款憑條或存摺類取款憑證上蓋印，向銀行提領樺漢公司、樺應公司帳戶內款項，共9761萬654元，用來下注、還款。

廖為避免挪用資金事跡敗露，變造銀行對帳單或函證資料，寄給樺漢、樺應公司委託的會計事務所，但仍有會計師發現樺漢公司銀行戶頭餘額剩美金4萬296.28元，與帳上餘額美金304萬296.28元不符，通知樺漢公司處理。

廖自知難掩犯行，2021年3月22日下午3時許取走樺漢公司外幣零用金歐元1萬240元、人民幣4567.9元、英鎊1325元、港幣9316.2元、加幣2555元、新加坡幣365元、義大利里拉18萬1000元、日幣41萬4000元及美金1433元（約64萬1478元），並提領樺應公司銀行帳戶內100萬元，共侵占164萬1478元，於隔日上午9時56分搭機潛逃廈門。

案經樺漢公司財務長吳友梅察覺、向調查局新北市調查處檢舉，士林地檢署偵結依偽造文書等罪嫌起訴。廖於偵審期間對於犯行坦承不諱，且公司人員、THA博弈網站其他賭客、廖的親友等相關證人指證歷歷。

法官認定，廖涉犯刑法業務侵占罪、偽造文書罪等，犯罪所生危害危及金融秩序，在公司任職近5年期間，累計侵占逾9000萬元資金，逃亡前又藉職務之便侵占公司零用金，一錯再錯，不僅造成公司及投資人巨大損害，也產生數百筆違背公司真意的資金流動，造成會計事務所在查核工作上錯誤風險增加，足認廖犯行所生危害甚巨。

法官審酌其廖經濟情況及智識程度等，依業務侵占罪判刑4年2月，依行使偽造私文書罪判刑4月，依行使變造私文書罪判刑7月，依業務侵占罪判刑7月，應執行徒刑5年8月。