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新北檢選前查緝選舉賭盤 4波掃蕩羈押4人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

九合一地方選舉進入最後一個月倒數計時，新北地檢署期間四度查緝選舉賭盤案件，於今年8至10月間共發動4波掃蕩，日前10月23日第四波掃蕩時，再度拘提周姓和鄭姓２名成員，並聲押周男獲准，4波掃蕩累計已羈押4人。

新北檢指出，選舉賭盤案4波偵搜行動，係檢方接獲情資，發現有博弈集團涉嫌在境外架設賭博網站，以今年地方公職人員選舉結果為賭博標的，分別就各政黨於縣市長選舉中勝選的總席次，以及個別縣市長選舉的勝選候選人開設賭盤，設定不同賠率供不特定民眾下注賭博，涉犯公職人員選罷法意圖營利，以選舉結果為標的，供給賭博場所或聚眾賭博財物等罪嫌。

全案經檢察官邱舒婕、林殷正鈐先前於今年8 月31日、9月3日及11日，指揮新北市新莊警分局、台北市刑警大隊執行搜索、拘提，已向法院聲請羈押禁見3名被告獲准。

為持續擴大追查偵辦該不法集團，檢方本月23日再度指揮台北市刑大隊執行第4波掃蕩，拘提周、鄭2人到案，檢察官複訊後，認為周男涉犯公職人員選罷法、刑法賭博罪及洗錢防制法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，向法院聲押禁見獲准，鄭男則以3 萬元交保。

新北檢指出，選舉賭盤不僅敗壞選舉風氣，更可能藉由賠率及投注結果製造選情假象、誤導民意判斷，淪為不法勢力操弄選舉、干擾民主程序的工具，嚴重危害選舉之公平與公正，因此檢方對於任何利用選舉賭盤牟取不法利益、企圖影響選情的行為絕不姑息，必將深入追查、強力掃蕩。

新北地檢署選前四度查緝選舉賭盤案件，4波掃蕩累計已羈押4人。圖／示意圖，非當事人、事、物
新北地檢署選前四度查緝選舉賭盤案件，4波掃蕩累計已羈押4人。圖／示意圖，非當事人、事、物

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