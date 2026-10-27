高金素梅涉貪保持笑容「全黑」裝束到案 律師團2人是前司法官

無黨籍立委高金素梅涉貪案，法官訂今天下午2時30分首度傳喚高金素梅出庭答辯，高金素梅不到2時即穿著「全黑」裝束、保持笑容到法院，未對案情及「核心共犯」張俊傑逃亡遭通緝之事發表任何說法。

承審本案合議庭已裁定高金素梅自本月11日起延長限制出境、出海8月，而高金素梅偵查中對檢方指控的犯罪事實，大部分推稱不復記憶、或表示均交由張俊傑處理，目前張已逃亡，高金素梅的訴訟策略是否不變？成庭審關注焦點。

高金素梅委任律師鄭昱仁、鍾維翰、李依蓉3人辯護，其中，鄭昱仁由法官轉任，曾在高院擔任重大金融專庭法官，曾任台北地方法院刑事庭、民事庭、重大金融專庭法官、司法院司法行政廳調辦事法官。

鍾維翰則是台北地檢署前檢察官，檢察官任內辦過立委集體貪瀆案，轉任律師經手的案件則有桃園市前市長鄭文燦案、新竹市長高虹安案、宜蘭縣前縣長林姿妙案。

高金素梅被控詐領公費助理費、加班費及育嬰補助787萬元，並涉在新冠疫情期間非法輸入7萬4000劑大陸製快篩試劑，檢方今年6月起訴全案共24人，向法院求處高金素梅12年6月以上有期徒刑，部分共犯對輕罪認罪。