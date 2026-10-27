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藝人LARA梁心頤涉侵權挨告 作詞人：台北市長競選影片也要授權

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

流行歌曲作詞人孫維君不滿歌手梁心頤演唱歌曲後將影片傳至YouTube、Bilibili，對梁女及梁女胞姊梁妍熙提告，梁心頤、梁妍熙依著作權法起訴，台北地院今開庭，孫維君表示，台北市長蔣萬安、台北市長候選人沈伯洋競選影片都要獲得授權，梁心頤、梁妍熙卻為大陸的演藝活動侵權，但同意試著和解。

藝名LARA的梁心頤曾是周杰倫杰威爾音樂旗下組合「南拳媽媽」第二代成員，以甜美形象踏入歌壇，曾與周杰倫合唱歌曲「珊瑚海」廣為人知，後續單飛、離開杰威爾，與胞姊梁妍熙成立妹妹娃娃多媒體公司。

梁心頤今天出庭表示，影片是由經紀公司上傳，版權問題理應由經紀公司負責；梁妍熙否認犯罪，稱當時團隊的一名員工上傳，但應該只是想要分享，沒有想要侵權。

法官詢問孫維君有無和解意願，孫女表示，本來有意願，但看到梁心頤9月29日發表無罪聲明以後，打消想和解的意願；孫女表示，梁心頤2005年無視她公司己經虧損200萬元過河拆橋，2023年又發現梁心頤將作品假冒為她的創作，面對這樣的情形，任何人都無法接受。

法官與檢察官勸孫維君回到當初善意的起點與梁心頤和解，孫女後來答應嘗試最後一次調解，由法官安排時間處理。

起訴指出，梁心頤涉嫌未經享有歌曲「What Can I Do」歌詞著作財產權的孫維君同意，2014年12月31日在花蓮跨年晚會演唱「What Can I Do」；2015年1月2日梁妍熙涉將不詳媒體錄製的梁心頤演唱影片，重製上傳至YouTube網站妹妹娃娃多媒體頁面，供不特定人觀看，侵害孫維君著作財產權。

梁心頤2022年10月29日在大陸地區和歌手王大文共同演唱「What Can I Do」，錄製影片再重製上傳大陸影音平台Bilibili「Lara梁心頤」的頁面。孫維君2023年3月發現後提告。

梁心頤（右）與梁妍熙今天出庭。記者王聖藜／攝影
梁心頤（右）與梁妍熙今天出庭。記者王聖藜／攝影

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