住持中風病重⋯1556萬存款流進信徒戶頭 寺廟怒告討錢吞敗

台北法濟寺住持釋慧嶽老和尚2016年百歲圓寂，寺方卻發現他在中風至逝世期間，名下有1556萬元款項被匯至王姓女信徒兼會計的銀行帳戶中，提告請求王女返還不當得利。台北地院認為，寺方未能舉證釋慧嶽存款為寺廟財產，且王女的匯款及提領行為，難認與會計職務無關，一審判寺方敗訴。

法濟寺主張，王女原為法濟寺信徒及會計兼出納，隨侍前任住持釋慧嶽多年。2011年4月中旬，釋慧嶽因中風不能言語，後於2016年4月3日死亡，王女竟趁機挪用釋慧嶽名下財產，將合計1556萬元款項轉匯至她個人帳戶，涉不法掏空。

法濟寺進一步指出，釋慧嶽名下財產為首任主持釋斌宗購入新店碧潭7甲多土地，與建商合建房屋並出售及後續買房所得，或歷年信眾捐獻建廟、弘揚佛法所用，僅是借名登記或存於釋慧嶽名下帳戶，實際上仍屬寺廟財產，因此提告請求王女返還不當得利。

王女則喊冤，釋慧嶽雖曾中風，但意識清楚且可開口說話。此外，她都是依照釋慧嶽生前指示協助處理捐款、匯款及醫療費等，釋慧嶽自己也會檢視存摺對照，甚至她支出的款項早就多於領出及匯款金額，並未受有不當得利。

北院審酌，根據1936年公布的寺廟登記規則（於2018年間廢止），法令容許寺廟登記時，無須借用自然人名義登記寺產，因此法濟寺若有任何寺產，理應可登記於寺方或名下帳戶內，則不能單憑釋慧嶽為法濟寺住持的事實，即認定他名下存款屬於寺產。

北院認為，法濟寺雖有提出相關證書、協議書等，欲證明與釋慧嶽之間具借名關係，但細究文件內容，僅能證實寺方曾將坐落於新北市多筆不動產掛名於釋慧嶽，及曾有2千萬元現金寄託於釋慧嶽名下，仍不能推斷釋慧嶽帳戶內存款為寺方基於借名契約所存入。

另協議書雖約定「被繼承人所遺留動產、不動產、銀行存款及營利事業等所有財產⋯惟其使用收益及任何處分，仍屬乙方（寺方）所有及其權利」，但此部分應是針對釋慧嶽死亡時所留遺產而訂定的協議，與釋慧嶽生前匯出、提領的存款無關。

北院表示，法濟寺提出的證據，不足以證明釋慧嶽生前的存款，是因借名契約關係而存入，且依寺方負責人證稱，王女擔任法濟寺會計長達近40年，期間也有匯款單據、銀行帳戶往來明細、捐款收據等可佐，王女即便領用、捐款等，也難認與職務無關。

北院指出，法濟寺雖稱有2千萬現金寄於釋慧嶽名下，但先前已透過訴訟經判決獲償，而與本案無關，一審認定王女未受有1556萬元不當利益，判她免賠。可上訴。