桃園某科技公司前總經理任內涉侵占業務款逾4億元 地檢署起訴

桃園地檢署指揮桃園市調處偵辦某未上市科技公司遭侵占款項案，查出麥姓男子涉嫌利用擔任公司董事及總經理期間，掌握公司資金調度及銀行帳戶的職務之便，將公司銷貨款項匯入他實際掌控的公司及個人帳戶，合計逾4億元，按業務侵占等罪嫌提起公訴。

檢方起訴書指出，麥男自2005年至2022年9月卸任前，擔任該公司總經理及法人代表人董事，負責營運事務與資金調度，並持有公司銀行印鑑章及網路銀行帳號密碼，涉嫌利用職務掌握公司資金的機會，將銷售貨物到大陸的部分貨款，透過內部帳務列為「暫收款」等方式，再指示財務人員將款項匯往他實際掌控的其他公司帳戶，後續再轉匯至個人及相關帳戶，由他支配使用。

麥男涉嫌侵占行為分為兩部分，第一部分為2008至2020年間的銷貨款，侵占日圓6億8300多萬元（約新台幣1億4000萬元）；第二部分為2020至2024年的銷貨款，金額約新台幣約2億9909萬元。

該公司以線路板電測治具的設計生產為主，起訴書指出，部分款項疑似在未經公司董事會及股東會同意的情況下，轉匯予相關人士作為獎金及報酬，檢方認為麥男前述兩部分已涉及業務侵占罪嫌，請求法院依法宣告沒收犯罪所得，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收，要追徵其價額。