深夜躺竹北路上遭機車輾過 行人過失傷害被判5月

新竹縣竹北市王姓女子凌晨躺臥在興隆路5段與隘口二路口外側車道，徐姓機車騎士閃避不及，輾過王女後人車倒地，造成徐男右鎖骨骨折、左腳骨折及多處擦挫傷。王女辯稱當時可能因貧血昏倒，但新竹地院勘驗監視器畫面，認為其事發前仍能自行移動、變換姿勢，難認完全失去意識，依過失傷害罪判處有5月。

判決指出，事故發生於2024年7月19日凌晨2時許，王女躺臥在路口外側車道，徐男騎車行經時閃避不及，導致雙方人車倒地。徐男右肩挫傷、右鎖骨骨折，左腳第五掌趾骨骨折，四肢也有多處挫傷及擦傷。

王女辯稱，當天因睡不著外出散步，途中感到頭暈、無力，可能因貧血昏倒，並非故意躺在路上。不過，法院勘驗監視器發現，王女事發前曾在路旁蹲下、趴地，之後起身離開車道，白車經過時又倒向道路，並變換躺臥姿勢，認為其行為與完全失去意識的狀態不符。

法院認為，王女雖有貧血檢驗紀錄，但不足以證明事故當下因貧血失去意識，且當時天氣晴朗、路面乾燥，客觀上並無不能注意的情形，仍有避免躺臥車道、妨礙交通的注意義務。

交通事故鑑定也認定，王女夜間倒臥無照明的路口，嚴重影響行車安全，是肇事主因；徐男則因夜間行經閃光黃燈路口未減速、注意安全，為肇事次因。

法院審酌王女是具有智識的成年人，應知行人應在畫設的人行道走，不得在道路上任意躺臥、阻礙交通，竟疏未注意，任意躺臥在外側車道上，導致本案車禍，其行為當有非是。參酌徐男傷勢非微，已造成徐男生活不便及精神痛苦，其行為確已生相當之損害，且雙方未能和解，判處王女有期徒刑5月，可上訴。