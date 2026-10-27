快訊

好市多驚見「封印的iPhone Duo」！網曝關鍵原因：恐變2支手機

河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聽新聞
0:00 / 0:00

深夜躺竹北路上遭機車輾過 行人過失傷害被判5月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市王姓女子凌晨躺臥在興隆路5段與隘口二路口外側車道，徐姓機車騎士閃避不及，輾過王女後人車倒地，造成徐男右鎖骨骨折、左腳骨折及多處擦挫傷。王女辯稱當時可能因貧血昏倒，但新竹地院勘驗監視器畫面，認為其事發前仍能自行移動、變換姿勢，難認完全失去意識，依過失傷害罪判處有5月。

判決指出，事故發生於2024年7月19日凌晨2時許，王女躺臥在路口外側車道，徐男騎車行經時閃避不及，導致雙方人車倒地。徐男右肩挫傷、右鎖骨骨折，左腳第五掌趾骨骨折，四肢也有多處挫傷及擦傷。

王女辯稱，當天因睡不著外出散步，途中感到頭暈、無力，可能因貧血昏倒，並非故意躺在路上。不過，法院勘驗監視器發現，王女事發前曾在路旁蹲下、趴地，之後起身離開車道，白車經過時又倒向道路，並變換躺臥姿勢，認為其行為與完全失去意識的狀態不符。

法院認為，王女雖有貧血檢驗紀錄，但不足以證明事故當下因貧血失去意識，且當時天氣晴朗、路面乾燥，客觀上並無不能注意的情形，仍有避免躺臥車道、妨礙交通的注意義務。

交通事故鑑定也認定，王女夜間倒臥無照明的路口，嚴重影響行車安全，是肇事主因；徐男則因夜間行經閃光黃燈路口未減速、注意安全，為肇事次因。

法院審酌王女是具有智識的成年人，應知行人應在畫設的人行道走，不得在道路上任意躺臥、阻礙交通，竟疏未注意，任意躺臥在外側車道上，導致本案車禍，其行為當有非是。參酌徐男傷勢非微，已造成徐男生活不便及精神痛苦，其行為確已生相當之損害，且雙方未能和解，判處王女有期徒刑5月，可上訴。

圖為竹北市一般道路示意照，非本案肇事路口。記者郭政芬／攝影
圖為竹北市一般道路示意照，非本案肇事路口。記者郭政芬／攝影

行人 竹北 機車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄奪命車禍！女騎士右轉擦撞摔倒 慘遭聯結車壓死

土城2車路口相撞！白車翻覆四輪朝天 女駕駛闖紅燈釀2傷

台北客運與轎車在水金九風景區金水路對撞 交通受阻1小時

夫妻雙亡！彰化驚悚車禍 騎車雙載碰撞拖板車倒地遭輾過2人不治

相關新聞

高金素梅涉貪保持笑容「全黑」裝束到案 律師團2人是前司法官

無黨籍立委高金素梅涉貪案，法官訂今天下午2時30分首度傳喚高金素梅出庭答辯，高金素梅不到2時即穿著「全黑」裝束、保持笑容到法院，未對案情及「核心共犯」張俊傑逃亡遭通緝之事發表任何說法。

藝人LARA梁心頤涉侵權挨告 作詞人：台北市長競選影片也要授權

流行歌曲作詞人孫維君不滿歌手梁心頤演唱歌曲後將影片傳至YouTube、Bilibili，對梁女及梁女胞姊梁妍熙提告，梁心頤、梁妍熙依著作權法起訴，台北地院今開庭，孫維君表示，台北市長蔣萬安、台北市長候選人沈伯洋競選影片都要獲得授權，梁心頤、梁妍熙卻為大陸的演藝活動侵權，但同意試著和解。

住持中風病重⋯1556萬存款流進信徒戶頭 寺廟怒告討錢吞敗

台北法濟寺住持釋慧嶽老和尚2016年百歲圓寂，寺方卻發現他在中風至逝世期間，名下有1556萬元款項被匯至王姓女信徒兼會計的銀行帳戶中，提告請求王女返還不當得利。台北地院認為，寺方未能舉證釋慧嶽存款為寺廟財產，且王女的匯款及提領行為，難認與會計職務無關，一審判寺方敗訴。

桃園某科技公司前總經理任內涉侵占業務款逾4億元 地檢署起訴

桃園地檢署指揮桃園市調處偵辦某未上市科技公司遭侵占款項案，查出麥姓男子涉嫌利用擔任公司董事及總經理期間，掌握公司資金調度及銀行帳戶的職務之便，將公司銷貨款項匯入他實際掌控的公司及個人帳戶，合計逾4億元，按業務侵占等罪嫌提起公訴。

深夜躺竹北路上遭機車輾過 行人過失傷害被判5月

新竹縣竹北市王姓女子凌晨躺臥在興隆路5段與隘口二路口外側車道，徐姓機車騎士閃避不及，輾過王女後人車倒地，造成徐男右鎖骨骨折、左腳骨折及多處擦挫傷。王女辯稱當時可能因貧血昏倒，但新竹地院勘驗監視器畫面，認為其事發前仍能自行移動、變換姿勢，難認完全失去意識，依過失傷害罪判處有5月。

台男狂借3億港幣豪賭輸光賴賬 澳門賭場跨海提告二審再勝

古姓男子7年前向澳門新濠博亞公司申請港幣3億信用貸款博弈，卻沒錢償還，新濠博亞公司跨海提民事訴訟要求返還借款，一審判決古應給付3億2046萬餘元本息（約新台幣13億餘元），古不服提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。