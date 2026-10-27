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台男狂借3億港幣豪賭輸光賴賬 澳門賭場跨海提告二審再勝

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

古姓男子7年前向澳門新濠博亞公司申請港幣3億信用貸款博弈，卻沒錢償還，新濠博亞公司跨海提民事訴訟要求返還借款，一審判決古應給付3億2046萬餘元本息（約新台幣13億餘元），古不服提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

新濠博亞公司提出借貸契約，提告主張古2019年9月20日申請1億元港幣額度的信貸，之後提高借款額度至港幣3億元，並於2020年5月17日借款博弈，公司依約交付港幣3億元等值的籌碼。

公司指出，依申請書約定，若逾期未清償款項必須支付澳門法定利率3倍的利息，而澳門現行法定利息為9.75%，因此公司得向古請求29.25%的利息，請求古償還積欠的本息港幣3億2046萬餘元。

古反駁指出，新濠博亞公司提出的文件被偽造、變造，且他既已清償2020年5月13日及同年月15日的債務完畢，對方應撤回起訴，向他道歉以求原諒。另對方所稱的借款實為發生於澳門賭場的賭債糾紛，而請求高額遲延利息也屬重利，賭債及利息悖於公序良俗，依我國民法均無效。

證人作證表示，古是公司最高等級的VVIP客戶、「超級VIP」，因為怕影響手氣，不喜歡在賒帳單上簽名，因為他先前還款紀錄良好，公司也同意讓他延後簽名等特殊待遇，這次也是依往例未簽名就給予等值的籌碼。

一審根據卷證、證人說法等，認為古確實未清償款項，且古為有充分辨識能力的成年人，深知賭博是澳門法律所允許的行為，仍借款賭博，即應尊重澳門當地法令，判決古應如數給付。

古不服提上訴，高院根據勘驗當日錄影畫面、證人說法，認為古2018年起即在新濠博亞公司賭廳博奕，初期均有依照公司借貸標準流程簽署賒帳紀錄，但因往來多年，數次博奕均有正常還款紀錄，為公司最高等級VVIP客戶，且怕當場簽署文件影響賭運，因此古2020年5月17日雖拒絕簽署賒帳紀錄，公司仍同意延後簽署，並給予與3億元等值不可轉讓籌碼。

高院認為，新濠博亞公司為澳門依法設立且得從事信貸業務的娛樂博彩業者，並經澳門批示准許經營博彩事業，雙方消費借貸行為並無違反澳門刑事法律規定，而雙方確實達成借貸合意，依照契約、申請書等，仍判古應給付港幣3億2046萬餘元。

示意圖／pexels
示意圖／pexels

澳門 提告 賭場

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