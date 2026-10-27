不滿刪清潔隊預算 雲林民代住處遭多人闖入毆打 檢方今起訴

雲林縣褒忠鄉林姓鄉民代表今年4月14日晚間遭人闖入住處毆打，連兒子也遭踹傷，另有人持球棒砸毀住處玻璃及重型機車。雲林地檢署調查，涉案陳姓男子不滿林姓鄉代刪減褒忠鄉清潔隊預算，找來友人助陣，多人闖入民宅動手打人並涉及毀損，全案今偵查終結，依妨害秩序、傷害、侵入住宅及毀損等罪嫌起訴11人。事發當時，地方一度傳聞是選舉暴力，檢方表示，目前尚無積極證據足認本案涉及選舉恐嚇或脅迫。

檢方調查，陳姓男子不滿林姓鄉代刪減褒忠鄉清潔隊預算，4月14日晚間10時許前往鄉代住處理論，並打電話找周姓、陳姓友人到場，兩人再陸續聯絡其他人前往，另有一人聞訊自行趕到，總計11人涉案。

檢方指出，陳姓男子等人未經林姓鄉代同意，陸續闖入住處，陳男仗著人多勢眾，徒手毆打林姓鄉代，造成左臉、胸壁及右手挫傷；另以腳踹鄉代的兒子，造成對方頭部、左臉及右手挫傷。

此外，林姓、王姓、張姓3名男子分持球棒，砸毀鄉代住處玻璃及重型機車。另名陳姓男子雖持球棒下車助勢，但遭趕到的警方噴灑辣椒水阻止，未實際參與施暴。警方當場逮捕陳姓主嫌，後續再拘提其他涉案人到案，並調閱監視器畫面追查相關犯行。

檢方依涉案情節，將陳姓主嫌依在公眾得出入場所聚集3人以上下手實施強暴、傷害及侵入住宅等罪嫌起訴；另3人涉攜帶兇器聚集施暴、毀損及侵入住宅等罪嫌遭起訴，1人涉攜帶兇器在場助勢及侵入住宅等罪嫌遭起訴，其餘6人則依侵入住宅罪嫌起訴。

由於案件發生於地方選舉前，外界關注是否涉及選舉暴力，檢方表示，經調查後，尚無積極證據足認有人針對選舉事宜進行恐嚇或脅迫，並呼籲民眾遇到糾紛應循合法途徑解決，不得以暴力方式私力救濟。