【重磅快評】病房抓吳俊立換加保200萬 檢調失分居多

台東縣前縣長吳俊立因涉及渡假村聯外農路拓寬工程圖利案，台東地院裁定500萬元交保，但檢方抗告，原訂26日重開羈押庭，吳因心肌炎在榮總住院等待手術，檢調直奔病房拘提，吳的律師要求提審，台東地院深夜審理認定無羈押必要，今天凌晨加保200萬元。吳俊立暫獲自由，但這一局檢方顯然有欠周詳，形象受損。

吳俊立涉入渡假村聯外農路開闢圖利案，因心肌炎住院等待開刀，法院已同意請假於26日上午視訊開庭，然而開庭之際，檢方表示不同意視訊，吳隨即表達願向醫院請假當晚到庭，但檢方卻等不及，當天下午突襲拘提，吳的律師聲請提審，並稱檢方赴醫院帶人，質疑製造未到案假象，又未經醫療專業評估與同意，致吳面臨生命風險。

對於檢方而言，大動作到病房抓人，只為強化「趕快開庭」的正當性，但要在說服法官把人關進看守所，必須拿出串證、逃亡的證據。只是，檢方拿不出新事證，法官雖駁回提審，但還是守住人權與比例原則的防線，最終加碼保金放人，使得檢方這場行動淪為「手段強硬但雷聲大雨點小」的司法秀。

檢方當然清楚，在法院准假、被告也願意回台東出庭的情況下，檢調仍大隊人馬到醫院抓人，最終卻只換來「多拿200萬保金、人一樣回家」的結果並不划算，平添違反比例原則與剝奪醫療人權的爭議，恐怕失分居多。

檢方大動作辦案更惹來政治辦案的聯想，如果吳俊立不是國民黨縣長候選人吳秀華的胞兄，檢調會採取如此激進的方式辦案嗎？在法院准假的就醫情況下，檢調手中只有直接拘提的手段嗎？

在實務上，檢調除了直接到醫院抓人，應該還有他方案可選擇。2007年前立委邱毅涉入衝撞地院案被判刑，入監前因身體不適前往長庚醫院急診，雄檢為防範藉故拖延，檢察官率隊赴病房就訊，並用救護車送往監獄，保障了當事人的醫療人權。

前總統夫人吳淑珍在國務機要費案審理期間，多次以健康為由請假，當時北檢曾赴官邸就訊，院檢曾研議直接在台大醫院病房內設立臨時法庭，後來未成，但北院仍將法庭改造為臨時醫療室，調借簡易病床、急救設施完成開庭程序。

一般來說，部分政商人物確會在檢調行動前夕因病緊急住院，檢方為防止串證，只要確認被告意識清醒、無立即生命危險，通常會直接簽發拘票，由警調前往病房盯人，甚至拘提，但這次檢方沒在醫師的同意下、也無相關醫療配套即接抓人，對照過去的作法，確實罕見。

檢方在未經醫院風險評估即直接在病房內上銬，並以偵防車將吳俊立帶回台東，法理上雖合法，但執法手段落入過度激進的批評；法院以加保200萬元收場，看似保住檢方顏面，但已抹不掉政治針對性的質疑。

投票日逼近，檢調在醫院病房對吳俊立上銬，經媒體不斷放送，不免有「作秀、刻意羞辱」的意味，背後更隱約藏有押人取供辦案的浮印，無可避免引來介選的質疑，檢調下手前不該有多一點思考？