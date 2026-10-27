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台中畫廊進口北韓「萬壽臺」畫作 夫妻涉資恐防制法雙雙遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中謝姓男子和許姓妻子經營畫廊，2人卻自北韓進口其官方藝術品生產中心「萬壽臺創作社」的2幅畫，分別以人民幣2000元、1300元購入「百鳥之王（孔雀）」、「荷花1」2幅畫，檢方以北韓因核武遭聯合國制裁，法務部也公告民眾不得對萬壽社提供財務，偵結依資恐防制法起訴2人。

檢調查，謝男、許女在台中北屯區經營畫廊，其等藉由自大陸地區進口朝鮮民主主義人民共和國（北韓）畫作在我國銷售給不知情消費者。

檢方指出，北韓於2006年10月14日因違反聯合國安全理事會不擴散核武器第1718號決議，遭聯合國安理會一連串制裁，包含所有會員國均應禁止提供有助於北韓違禁計畫、活動，或有助於規避制裁的金融服務。

檢方查出，萬壽臺創作社是北韓國家成立之藝術品生產中心，依上級指令從事藝術品生產，除政治宣傳目的外，也賺取外匯，因此萬壽社於2017年8月5日遭聯合國安理會決議列為受制裁法人。

該制裁決議、制裁名單經法務部於2018年7月12日公告於法務部防制洗錢與打擊資恐專區，告知民眾不得直接或間接對「萬壽社」提供財物或財產上利益。

檢方認為，謝男、許女為賺取自身利益，竟不顧我國國際形象恐因和北韓違法貿易而嚴重受損，甚至遭到聯合國及國際社會制裁的風險，2020年1月以人民幣2000元向大陸地區合作業者買萬壽社所屬畫家的1幅「百鳥之王（孔雀）」畫作、7月再以人民幣1300元購入另一幅「荷花1」。

2人並透過親戚以微信轉帳給大陸地區業者，款項最終轉給萬壽社，以此間接對我國列為制裁名單的萬壽社提供財物。

檢方訊時，謝、許均坦承不諱，有法務部公告制裁名單、畫廊進口紀錄及金流，偵結依資恐防制法，間接為指定制裁之法人提供財物罪嫌起訴2人，未扣案「百鳥之王（孔雀）」、「荷花1」2幅畫作，認定是犯罪所生之物，向法院宣告沒收。

台中謝姓男子和許姓妻子經營畫廊，2人卻自北韓進口其官方藝術品生產中心「萬壽臺創作社」的2幅畫，台中地檢署依資恐防制法起訴2人。記者曾健祐／攝影
台中謝姓男子和許姓妻子經營畫廊，2人卻自北韓進口其官方藝術品生產中心「萬壽臺創作社」的2幅畫，台中地檢署依資恐防制法起訴2人。記者曾健祐／攝影

北韓 台中 夫妻

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