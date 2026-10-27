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女護理師衛教病患兩度遭襲臀 他辯被洗腦圖脫罪法官不信

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子在醫院的候診區，趁女護理師對患者衛教時，從她的身後走過時，用手背觸摸她的臀部，並有施力。3分鐘護理師對另名患者衛教，林男又故技重施，被護理師告上法院。法官審理後，依違反性騷擾防治法判刑4月，可易科罰金。

判決指出，李男在基隆長庚紀念醫院3樓候診區外，看見女性護理師在對一名女性患者衛教時，藉經過護理師身後的機會，用手觸碰護理師的臀部。隔了3分鐘，這名護理師又從診間出來，向另一名病患衛教時，林男用相同手法，用動手觸碰護理師臀部1次。

護理師報警指出，林男第一次摸她臀部的方式，不是用手背單純滑過，而是有施力。第二次又遭他摸臀騷擾，手法一樣。林男坦承有觸摸到護理師的臀部，但是被「洗腦」。警方製作筆錄後將全案移送法辦，基隆地檢署檢察官偵查後，依違反性騷擾防治法起訴林男。

基隆地方法院法官審理後指出，林男坦承有摸臀行為，並與護理師證述內容相符，並有現場監視器錄影畫面佐證，認定犯行。

法官指出，林男辯稱是被洗腦，但又在警詢中自陳「我知道這是不對的」等話主觀上有認知自己的行為違法令。護理師證稱林男摸臀時有施力，現場畫面也見林男並無明顯呈現有因精神障礙，或其他心智缺陷，導致不能辨識行為違法，或欠缺辨識行為能力態樣，無依法減免罪責之情形。

法官表示，林男在短時間內性騷擾同名護理師兩次犯行，屬接續犯。審酌林男欠缺尊重他人性自主權觀念，乘她不及抗拒侵犯身體隱私，造成心理受創，應予非難。

法官說，林男去年曾以類似手段犯案，被判處拘役55日，未見悔改。犯本案後，未能與被害人達成調解，兼衡犯罪動機、手段、領有身心障礙證明等生活情狀，判刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

林男在醫院的候診區，趁女護理師對患者衛教時，兩度從她的身後用手觸摸臀部。基隆地方法院法官審理後，依違反性騷擾防治法判刑4月，可易科罰金。聯合報系資料照
林男在醫院的候診區，趁女護理師對患者衛教時，兩度從她的身後用手觸摸臀部。基隆地方法院法官審理後，依違反性騷擾防治法判刑4月，可易科罰金。聯合報系資料照

護理師 病患 法官

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