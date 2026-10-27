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被控接受中共資助發試劑賄選 「台灣共產黨」主席林德旺二審仍無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣共產黨主席林德旺、副主席鄭建炘被控接受中共境外敵對勢力資助從事競選活動，疫情期間找男子余聲洪提供人頭自大陸進口新冠肺炎試劑行賄選民，檢方依反滲透法、公職人員選舉罷免法、醫療器材管理法起訴，一審判處林等3人無罪，檢方提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判處林等3人無罪。

林德旺曾任中國國民黨第19屆中央委員，2006年1月與大陸女子結婚後，頻繁往返兩岸；林2007年起前往上海、雲南經商，2016年被國民黨開除黨籍後，2017年2月4日成立台灣人民共產黨自任主席。

檢察官指控，2022年3月，林德旺指示鄭建炘參選台北市議員，同年5月兩人與余聲洪合謀，由鄭、余提供至少47位人頭個資及收件地址，從大陸地區進口4700劑廈門寶太公司公司抗原檢驗試劑。

檢方調查，試劑是由福建省台灣辦公室服務中心李忠惠主任資助，直接寄達每個人頭收件地址，規避衛福部針對進口大陸地區抗原檢測試劑，數量超過100劑應申請專案核准的規定，鄭、余收到試劑後，配合發放每人500元台幣走路工行賄選民。

林德旺、鄭建炘一審審理否認犯罪，一審認為，鄭建炘行為時尚未經公告發布為候選人，無違反公職人員選舉罷免法的適用，進而無法依反滲透法加以處罰。

一審判決指出，檢方指控的進口抗原試劑，另因符合衛福部食藥署的公告，林德旺、鄭建炘、余聲洪無從依醫療器材管理法意圖供應而未經核准擅自輸入醫療器材罪論罪，他們發送抗原試劑，也無法認定與選舉有關，不構成預備行賄罪，判3人無罪。

台灣人民共產黨主席林德旺（右）。聯合報系資料照
台灣人民共產黨主席林德旺（右）。聯合報系資料照

台灣人民共產黨主席林德旺。聯合報系資料照
台灣人民共產黨主席林德旺。聯合報系資料照

共產黨 林德旺 賄選

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