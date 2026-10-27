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狂砍9刀殺死技術長！雲云科技董座賠200萬、股票 二審仍判無期徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷，一審國民法官庭依殺人罪判無期徒刑。曾針對量刑上訴，梁的遺孀要他「真心認錯」，台灣高等法院今駁回上訴，仍判曾無期徒刑，可上訴。

曾志新2017年創立雲云科技，主打以AI科技育嬰，靠著產品「智慧寶寶攝影機」打響公司名號，曾在募資平台募得千萬資金，更吸引創投公司及國發基金挹注，獲頒經濟部「國家產業創新獎」，公司營運2025年出現危機，曾懷疑梁洩漏營業秘密。

2025年2月26日，曾志新在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室；同年3月7日，與梁、盧姓人資長在會議室談梁辦理離職事宜，要求梁刪除網路公開文章，但未獲得回應，隨即走到梁的後方，從上衣拿出主廚刀猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命跡象送醫不治，曾下手後自殘送醫保住一命。案發後，公司去年已改名為雲基智慧公司。

一審認為曾志新是出於自身猜忌心態犯案，單方面將事端起因歸咎於梁，未予查證或尋求其他合法途徑解決紛爭，任性解決被害人的生命，且下手行兇力道不輕，手段殘忍，讓梁在過程中遭受相當大的痛苦，對梁的遺族、公司員工及全體社會形成永難彌平的憾事，犯罪情節嚴重，判處無期徒刑。

曾志新針對量刑上訴，高院開庭時，律師辯護指出，曾已與梁的家屬達成和解，並賠償200萬元、1291萬餘股雲基公司股票，且認罪、道歉、有悔悟之心，建請法院從輕量刑。

不過，梁的遺孀指出，原以為一審宣判之後案件就會結束，沒想到曾志新提上訴，雙方在談和解時，還想拿未上市的公司股票作為賠償條件，但她沒有接受，後來發現曾根本是想要欺騙她不懂，因為該公司已經快要倒閉，後來更真的停止登記營業，她不懂對方律師為何要欺騙？

遺孀表示，就算是雲云科技的股票，公司也一直在虧損當中，且無論多少錢都無法彌補家人受到的傷害，一開始同意調解，是不想要再經歷訴訟，但曾志新始終不認錯，她也清楚表達不能原諒曾，她當庭對曾說「請你真心認錯！」

雲云科技前董事長曾志新。聯合報系資料照
雲云科技前董事長曾志新。聯合報系資料照

雲云科技前董事長曾志新。聯合報系資料照
雲云科技前董事長曾志新。聯合報系資料照

雲云科技 無期徒刑 股票

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