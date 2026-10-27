通緝犯泰國遭槍擊爆頭亡...他遞槍給老闆只是「幫助犯」 更一審判7年

通緝犯石茂強潛逃海外，2024年2月25日在泰國被槍殺棄屍，泰國警方鎖定4名台籍男子涉案，其中男子周昱帆從柬埔寨返台被逮。檢方依殺人罪起訴開槍主嫌王綋騰與周2人，一審國民法官庭依幫助殺人罪判周7年徒刑，歷經二、三審撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今駁回上訴，維持一審判周7年徒刑，可上訴。

本件是國民法官法上路後首件「境外殺人案」，周昱帆多年前從事殯葬業，同時當公司老闆王綋騰的司機，得知王到泰國經營大麻店，從2023年起不時前往協助王拓展業務，並借宿在王的泰籍女友曼谷住處。

前年2月25日凌晨，王綋騰、周昱帆和朋友許峯源、林廣源、石茂強等人，在王的租屋處會面，席間周遞K菸給石準備「放鬆」，王、石2人卻因金錢糾紛起口角。王盛怒之下朝石的左側太陽穴開槍，再將槍放回2樓周的房間。石茂強因仍掙扎、呼救，王指示周取槍，又朝石的左後腦「補槍」。

周後來幫忙擦拭現場血跡，跟王綋騰搭車去蘇凡納布國際機場附近棄屍，再前往柬埔寨邊境。到了柬埔寨首都金邊，周自認與命案無關，同月27日自行搭機返台。

檢警調查，石茂強生前涉運輸毒品，好賭天九牌，在台有一筆500萬元賭債未清償。王綋騰曾錄下自白影片給檢察官，稱殺人是自己所為，石茂強長期跟他借錢生活、吸毒，把他弄到傾家蕩產，當天石茂強除了繼續要錢，還想威脅他女友，他嚥不下這口氣才行凶。

檢方認為周涉犯刑法殺人罪、毒品危害防制條例轉讓第三級毒品罪，透過司法互助取得泰國警方蒐集的監視畫面等，認為4人涉案事證明確，先依殺人罪嫌起訴周及在逃的王。

一審台北地方法院國民法官庭認為周昱帆事前不知王綋騰會殺人，在看到老闆以塑膠布蓋住槍射擊後也嚇到，當王要求再去拿槍時，他基於員工、順從習性而去取槍，兩人非共同正犯，依幫助殺人罪判7年徒刑。

周和檢方皆上訴，二審認為一審直接認定周沒有跟王綋騰有共同殺人犯意，僅成立幫助殺人，不合經驗法則、論理法則，檢方上訴有理，對於原判決違法、影響於罪責，無從自為判決，撤銷、發回更審。不過，周提上訴，最高法院撤銷發回更審，高院更一審今宣判。