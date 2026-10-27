台東檢方提抗告後重開聲押庭 吳俊立交保金提高至700萬元

台中楊姓男子因不滿前女友另結新歡，先後兩度在成人網站散布兩人交往時拍攝的性影像，標註女方姓名，兩案均被判刑確定。2022年女方的性影像又出現在另一個成人網站，檢方再依個資法及散布猥褻影像等罪起訴楊男。台中地院認為無法證明是楊男上傳，判決無罪，台中高分院近日審結，駁回檢方上訴，維持無罪判決。

2026-10-27 08:33