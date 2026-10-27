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台東檢方提抗告後重開聲押庭 吳俊立交保金提高至700萬元
台東縣前縣長吳俊立涉入渡假村農路開闢圖利案，昨以生病為由請假未被地檢署接受，昨晚遭檢調從高雄拘提返回台東重開聲押庭，今日凌晨法院裁定吳俊立加保200萬元，連同原交保金500萬元，累計保金700萬元。
檢調本月20日將吳俊立約談到案，並向台東地方法院聲押，法院裁定500萬元交保，限制住居及科技監控科。地檢署提抗告，高等法院花蓮分院撤銷原裁定，發回地院更裁。
台東地方法院原定昨日上午10時重開聲押庭，但吳俊立聲稱身體不識在高雄榮民總醫院住院治療，雖然向地院請假，但檢方在開庭前才知道此事，不同意吳請假，下午轉往醫院將吳俊立拘提到案，並解送台東地方法院。
吳俊立律師昨晚向法院聲請提審，法院審理後認為，檢察官拘提沒有瑕疵，緊接著開聲押庭，今天凌晨3時改裁定吳俊立700萬元交保。
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