影／不賣茶葉真洗錢！黑幫茶行藏台柬兩地 2個月洗錢逾5.6億 21人落網

台中市謝姓男子具地方幫派背景，在台灣及柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，表面上販售茶葉、做網路行銷，實際上卻是替非法博弈網站轉帳洗錢的水房。為了躲避銀行防火牆，集團透過人頭承租國內豪宅及套房架設VPN跳板，光是去年4、5月就洗錢逾5億6919萬元。刑事局偵查第六大隊會同北、中、嘉義警方，兩波攻堅共逮捕21人，全案近日已由台中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。

刑事局指出，偵六大隊於2025年5月間接獲情資，得知謝姓男子（29歲）與旗下趙姓會計（33歲）等人在柬埔寨成立轉帳洗錢水房，隨即與台北市警察局文山第一分局等單位組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

調查發現，謝男等人以台中及柬埔寨的「星月茶行」為據點，企圖利用境外執法死角規避查緝。由於使用境外IP進行網銀轉帳，容易遭國內銀行防火牆封鎖，集團便以人頭承租國內透天豪宅及出租套房架設VPN跳板，供境外水房為各類非法博弈網站轉帳洗錢。

專案小組於今年3月18日在台中市西屯區發動第一波搜索，拘捕謝嫌等8人。謝男獲10萬元交保，其餘7人分別以3萬至5萬元交保。

今年6月30日第二波行動再追查人頭公司負責人及下游洗錢共犯，帶回13人，均以2萬至3萬元交保。

警方查扣現金112萬3000元、市值約100萬元的200克金項鍊、BMW轎車、點鈔機、捆鈔機、茶行臂章、背心及木球棒等物，向法院聲請扣押洗錢帳戶逾1654萬元。

刑事局呼籲，網路簽賭同樣觸犯刑法賭博罪，民眾切勿以身試法；警方也將持續執行「系統性掃黑」，打擊幫派涉及的詐欺、網路賭博及洗錢犯罪，切斷幫派金流命脈。

台中市謝姓男子在台灣及柬埔寨兩地掛名經營茶行，實際上替博弈網站洗錢，刑事局中打兩波搜索、攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝

台中市謝姓男子在台灣及柬埔寨兩地掛名經營茶行，實際上替博弈網站洗錢，刑事局中打兩波搜索，特警駕梯攻堅。記者陳宏睿／翻攝

台中市謝姓男子在台灣及柬埔寨兩地掛名經營茶行，實際上替博弈網站洗錢，刑事局中打兩波搜索、攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝