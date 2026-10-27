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影／司法機關好臭！抗議司法不公 他拿「2桶水肥」潑灑台北地院

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

長期在司法機關抗議司法不公的陳姓男子，今早6點半左右帶著2桶穢物，朝台北地院牌銜潑灑，還把桶子甩進大廳，現場臭氣薰天，台北市警中正一分獲報趕赴現場，將陳帶回隊部偵辦，朝妨害公務罪嫌查辦，釐清陳犯案動機中。

陳姓男子針對2014年時被士林地檢署徐姓察官偵辦他組織犯罪案件時，對他執行拘提程序及聲請羈押等強制處分，月前忽遞狀自訴徐姓檢察官妨害自由，台北地院審查，本月16日裁定自訴案駁回。

此外，陳姓男子多年因股權糾紛與前連襟鬧翻，懷疑對方透過擔任檢察官的弟弟動用司法權力對他進行追殺，不時穿著喪服到對方住處外抗議，還架設旗幟、立牌，痛罵「司法黑手狗Ｏ種」、「Ｏ子」、「混蛋王Ｏ蛋」，並指控對方「濫權栽贓」，台灣高等院法官判他應執行有期徒刑5月確定。

事實上，上月3日清晨5時許，計程車司機邵立達開著車身印有「司法不公」、「官逼民反」的計程車，衝撞台北地檢署與台北地院的大門，邵認為司法不公，偵查中一度被羈押，日前才獲法官以10萬元交保，全案審理中。

接連發生2起對司法機關的攻擊事件，引發司法高層注意，法院駐衛警及保全人員格外緊張，有法警私下表示，未來門禁可能要調整更嚴格。

陳姓男子今早在台北地方法院潑糞。記者王聖藜 /攝影
陳姓男子今早在台北地方法院潑糞。記者王聖藜 /攝影

陳姓男子今早在台北地方法院潑糞。記者王聖藜 /攝影
陳姓男子今早在台北地方法院潑糞。記者王聖藜 /攝影

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