散布前女友私密影像已判兩案...第三度流出遭訴 台中男二審無罪

台中楊姓男子因不滿前女友另結新歡，先後兩度在成人網站散布兩人交往時拍攝的性影像，標註女方姓名，兩案均被判刑確定。2022年女方的性影像又出現在另一個成人網站，檢方再依個資法及散布猥褻影像等罪起訴楊男。台中地院認為無法證明是楊男上傳，判決無罪，台中高分院近日審結，駁回檢方上訴，維持無罪判決。

判決指出，楊男與女方於2007年至2011年同居，交往期間經女方同意拍攝性影像。2018年他因不滿女方與他人交往，將影像張貼於網路，被判刑6月、緩刑3年；之後又在多個成人網站張貼未遮掩女方容貌的影像，並在標題寫上女方姓名，被判刑1年6月確定。

檢方指控，楊男在第二案審理期間，又於2022年7月及10月將女方影像上傳至另一個網站。

台中地院認為，楊男第一案上傳的影片都經過遮臉及變聲處理，這次流出的影片卻是未經處理的版本。楊男曾將存有原始檔的雲端硬碟公開分享連結，不能排除是第三人取得檔案後再上傳。檢方也無法提出楊男登入該網站的帳號或上傳紀錄。

檢方上訴主張楊男說詞前後不一，屬於「幽靈抗辯」。

台中高分院近日審結，認定女方姓名在第一案就已曝光，第三人上傳時同樣可能標註；楊男當時仍在緩刑期間，又面臨第二案審理，冒險再犯不合常理。

警方追查發現網站主機位於加拿大，查無架設者資料，因此仍判楊男無罪。此案依刑事妥速審判法，檢方僅能以有限事由再上訴。