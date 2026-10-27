受刑人遭管理員4度壓制上手銬腳鐐 法院：維護秩序不能不擇手段判國賠

吳姓男子在台南監獄服刑時，遭管理員4度壓制在地、上手銬及腳鐐，還被警告「你讓我聽到聲音你就死」，赤腳走柏油路送往舍房，造成多處受傷；監獄主張是正當行使公權力，法院認為不能因擔心其他受刑人模仿就可不擇手段維護秩序，已逾必要範圍，判應國賠31550元。可上訴。

吳姓男子提出請求國家賠償訴訟指出，他年近6旬，曾為台南監獄的受刑人，2024年4月29日上午被帶往監獄衛生科就醫途中，被管理員壓制在地，帶至中央台；管理員不當使用強制力，共4度將他壓制、以警棍穿過胳膊架離，施用腳鐐而未提供護套，也沒讓他穿拖鞋。

吳主張，管理員令他赤腳走柏油路，抵達舍房後，仍令他配戴腳鐐戒具近2日；相關人員咆哮、毆打他的頭、背部，造成頭部挫傷合併暈眩、背部及雙膝、雙腳踝擦挫傷，戒護管理、控制手段措施均失當，不當施以手銬、腳鐐、警棍等武器、戒具。

吳認為，管理員4度壓制他，已逾越必要程度，違反比例原則，實以施用戒具之名行懲罰之實；且因長時間配戴腳鐐，致他雙側腳造成永久性傷痕，不時隱隱作痛，已不法侵害身體權及健康權，請求醫療、交通費1550元及精神慰撫金5萬元。

監獄表示，吳當時在隊伍中突然揮手、向10餘公尺遠的李姓科員喊話「欸，科員去哪裡」，被糾正、詢問編號時，態度囂張回嗆「怎樣，不行逆」、「你不認識我嗎？給你猜三次我的編號」；管理員再糾正，吳大聲咆哮「不然是要怎樣」。

監獄主張，由於吳情緒激動，有攻擊之虞，才將他壓制上銬，由於吳拒不配合，其他人協助壓制；將吳帶至勤指中心過程，吳故意雙腳出力，身體後仰拖慢速度，還辱罵髒話、扭動掙扎，管理員才再度壓制，並以警棍輔助。

監獄指出，吳施用腳鐐後，又蓄意腳踢對抗，因此再次壓制；吳抵達舍房後就提供護踝，拖鞋則是施用腳鐐時掉落，吳未反應才赤腳行走。吳提告管理員傷害、強制罪嫌均獲不起訴，縱有輕微傷勢，仍屬吳違規在先而被壓制所應容忍範圍，應認未逾越必要手段，符合比例原則。

台南地院勘驗影像認為，衛生科前監視器沒有錄音，無法證明吳口吻不禮貌、囂張回嗆，也難認已有具體明顯危險；提帶戒護途中鏡頭距離過遠，同樣無從確認他有情緒激動辱罵、掙扎，或已達須以警棍架離的擾亂秩序程度。

法院指出，吳抵達勤務中心後雖消極拒答、持續抗拒，但雙手已反銬，左右均有管理員控制，難認能暴起攻擊；管理員仍第三度將他壓制、施用腳鐐，並恫稱「你腳鐐給我撐開喔，你讓我聽到聲音你就死阿，走」。

法院表示，影像未見吳對管理員施暴，管理員卻喊「暴行主管，壓制、壓制」，再將已戴手銬、腳鐐的吳第四度壓制；之後三人將他手臂後折、以警棍架住，讓他赤腳走柏油路，施用腳鐐約10分鐘才提供護踝。

法院認為，吳即使違規在先，管理員執行職務仍須依比例原則選擇手段，防止受傷，不能因擔心模仿、團體失控，就得以無限上綱、不擇手段維護秩序；處置已逾必要範圍，判監獄應賠醫療、交通費1550元及慰撫金3萬元。至於吳稱腳鐐造成永久傷痕，因未提出證據，不予採認。