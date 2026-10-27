台東檢調赴醫院拘提吳俊立 律師團控未經醫師同意強行帶離醫院

台東檢調偵辦前縣長吳俊立涉入東映渡假村聯外農路開闢圖利案，今天下午赴高雄榮總拘提吳俊立返台東重開羈押庭。吳俊立法律團隊深夜發出聲明表示，吳俊立因心肌炎住院等待開刀，法院已同意請假，檢方仍赴醫院帶人，質疑是否刻意製造未到案假象，另外又未經醫療專業評估與同意，強行將患者帶離醫院，中斷治療將讓吳俊立面臨極高生命風險。

目前正處選前敏感時刻，針對檢方前往醫院將吳俊立帶走一事，律師說明，吳俊立已向地方法院請假獲准，並同意於上午10點視訊開庭，惟檢方開庭時才表示不同意，吳俊立當時表示願意向醫院請假到庭應訊，且接受法官安排於26日晚間開庭，在此情況下，檢方仍執意前往醫院執行拘提，相關程序是否合法，是否刻意創造不實的未到案假象。

律師質疑，吳俊立目前因心肌炎住院，尚需接受手術治療。面對這樣的身體狀況，檢方在執行程序前，無充分了解患者病情？且並無取得醫療團隊對其能否離院的專業評估，相關醫療風險與後續照護又如何安排？檢方有必要向社會說明。

此外，吳俊立並非拒絕面對司法，而是在住院治療期間已向法院請假，也無逃亡之虞，並接受晚間開庭安排。既然如此，為何仍須在醫療狀況尚待釐清時，採取如此急迫的方式？

法律團隊強調，尊重司法不代表不能檢視司法程序。尤其事件發生在選舉前的敏感時刻，更應審慎處理，避免外界質疑司法行動是否受到政治因素影響。執法必須依法進行，也應兼顧比例原則、醫療專業及基本人權。

法律團隊指出，檢察官未經醫療團隊專業評估與同意，即強行將患者帶離醫院。患者當時情況並不符合出院標準，強行中斷治療將面臨極高生命風險。此舉完全無視醫療專業與患者的生命安全，無視醫院承擔的醫療責任；因為誰都知道只要踏出醫院，後果就要由醫療團隊承擔，但檢察官顯然根本不在乎醫療全責，一旦發生意外，等於是將危及生命的重度風險與責任，強行推卸給後續接手的法官與司法體系。