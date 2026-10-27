涉農路案開羈押庭 吳俊立住院遭拘提

台東地院原定26日上午重開羈押庭，吳俊立（左）未出庭，檢調下午在高雄一家醫院將吳俊立拘提到案。 中央社

台東檢調偵辦東映渡假村聯外農路圖利案，法院裁定前縣長吳俊立五百萬元交保後，檢方抗告成功，原預計昨天上午開羈押庭，因吳住院請假，檢方昨赴高雄醫院拘提，晚間八時左右帶回台東地檢署。吳俊立隨後聲請提審，昨晚解送法院召開提審庭。

吳俊立戴著口罩，以衣服遮掩手銬，神情疲憊。面對媒體詢問，吳說，已請假住院兩天，原訂明天進行心臟手術，他有答應回來開庭，不知為何還被拘提，司法被玩成這樣，完全沒人權，最後更撂下重話「最好讓我死在裡面」。

此外，美麗島電子報董事長吳子嘉住家及辦公室日前遭新竹地檢署搜索、手機被扣押，昨晚在竹北舉辦的「董事長開講」活動中，吳怒批這是「綠色恐怖」，質疑是否符合比例原則；台中市長盧秀燕更直指兩人都是民進黨的「眼中釘」，人民的重要力量就是選票，不要讓執政黨「恣意妄為」。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也到場聲援，談及選舉與民眾對正義的期待時，一度哽咽。

吳子嘉表示，美麗島電子報當時正調查民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的家族土地交易及資金爭議，並於九月初向台北地檢署具名告發。他表示，自己住家與辦公室地址公開，也常公開發言，檢方若有偵辦需要，大可傳喚到案，卻採取搜索及扣押手機等手段；他在警詢後也未遭交保或聲押，因而質疑強制處分必要性與比例原則。

針對協助派報的彭姓業者遭羈押禁見，以及外界傳出案件涉及境外勢力等說法，吳子嘉說，自己才是委託人，不應因派報人員國籍，就對案件作出不實推論。他認為，檢調作為不只影響媒體正常運作，也可能衝擊新聞自由及民眾知情權。他並表示，將把本案提交國際新聞自由組織及媒體，尋求公正評價。

盧秀燕質疑，究竟是吳子嘉不見容於執政黨，還是因為邀請她出席？並笑稱兩人都是民進黨的「眼中釘」。她還批評，民進黨近年打壓不同意見，從去年大罷免到今年選舉，透過抹黑、網路出征及司法等方式對付異議者，恐傷害民主與新聞自由。她強調，人民手中僅有選票，應珍惜民主自由，不能讓執政者恣意妄為。