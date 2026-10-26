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台東檢調赴高雄拘提住院中的吳俊立 將重開聲押庭

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東檢調偵辦東映渡假村聯外農路圖利案，在裁定前縣長吳俊立500萬元交保後，檢方抗告成功，原先預計今天開羈押庭，因吳俊立聲稱身體不適住院無法出庭，檢調單位下午趕至高雄，晚間8時左右將吳俊立帶回台東，將解送台東地院重開羈押庭。

國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前縣長吳俊立涉入農路拓寬圖利案，20日住處遭檢調搜索，並帶回偵訊，21日檢方聲押未准，經台東地方法院裁定500萬元交保、限制住居及科技監控。

檢方不服提抗告，經台灣高等法院花蓮分院撤銷原裁定，發回更裁，原訂今天上午10時開庭審理，不過吳俊立聲稱生病住院，羈押庭因而延期。

檢調今天下午2時到高雄榮總拘提吳俊立，晚間近8時將人帶回台東地檢署，在確認身分後將解送地院開羈押庭，但吳俊立律師聲請法院提審。

吳俊立進入地檢署之前說，他有答應回來開庭，不知為何還被拘提，司法被玩成這樣，完全沒人權。

台東縣前縣長吳俊立今晚被檢調從醫院拘提回台東地檢署，法院將重開羈押庭。圖／讀者提供
台東縣前縣長吳俊立今晚被檢調從醫院拘提回台東地檢署，法院將重開羈押庭。圖／讀者提供

台東 聲押 檢調

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