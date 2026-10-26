台東檢調赴高雄拘提住院中的吳俊立 將重開聲押庭

嘉義縣馬姓地主依照水上地政事務所多年前測量釘立的界樁興建房屋，不料施工後與鄰居爆發越界糾紛，地政所重新鑑界才發現，過去因誤用座標系統導致界樁釘錯。馬男因房屋無法取得使用執照，向地政所請求國家賠償451萬7800元，嘉義地方法院卻認為，他開工前未重新申請鑑界，且明知界址有爭議仍繼續興建，判決敗訴，全案可上訴。

2026-10-26 10:17