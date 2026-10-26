隨機傷人近失明判刑 高院裁定延長暫行安置6月

一名男子涉在新北市多次隨機傷人，造成被害人左眼近失明，一審判刑並宣告監護2年。高院考量男子精神狀況及再犯風險，裁定自11月15日起延長暫行安置6個月。

根據一審台北地方法院判決，男子於民國107年7月間，先後在新北市網咖、超商等場所無故攻擊多名陌生人，其中一名被害人遭從後方毆打頭部數拳，造成左眼水晶體脫位、視網膜裂孔及視神經病變，導致左眼視能嚴重受損。

台北地方法院今年5月底審理認為，男子雖否認犯案，辯稱監視器畫面中的人不是他，但依被害人、目擊者證詞及監視器影像等證據，認定男子犯下2件傷害罪及1件重傷害罪，傷害罪部分應執行6月，得易科罰金，重傷害罪部分，判刑3年8月。

北院審酌衛生福利部八里療養院精神鑑定結果，男子有思覺失調症狀、興奮劑使用障礙症，案發時可能受到精神疾病影響，辨識行為違法及控制行為能力顯著降低，除依法減刑，並考量仍有再犯及危害公共安全風險，宣告應於刑罰執行前接受監護2年。全案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

男子原自去年10月16日起羈押，經2次延長羈押後，北院認為其精神疾病可能導致無預警隨機傷人，具有危害公共安全的高度風險，於今年5月15日起改為暫行安置6個月，由檢察官指揮送往衛福部草屯療養院執行。

由於暫行安置期間將於11月14日屆滿，高院10月15日訊問男子，並聽取檢察官及辯護人意見後，認為原有暫行安置原因及必要性仍然存在。

高院指出，精神鑑定顯示，男子缺乏病識感，傾向以暴力解決問題，且沒有穩定工作、居所及外部支持系統，再犯風險高，預估至少需要1至2年治療才能確認並鞏固療效。

高院認為，若讓男子離開醫療機構，改由家人或其他方式照護，難以確保他能按時服藥、控制病情，恐再次危及不特定民眾生命、身體安全，因此裁定11月15日起延長暫行安置6個月。

依刑事訴訟法第121條之1規定，被告犯罪嫌疑重大，且可能因精神障礙影響辨識或控制能力，有危害公共安全之虞及緊急必要時，法院得裁定暫行安置，每次最長6個月，累計不得超過5年。