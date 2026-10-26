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一條金項鍊引爆誣告！台中女謊報性侵 檢方怒批浪費司法資源下場曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓女子不滿男友扯壞她的金項鍊、金手鍊，明知兩人是合意發生性關係，仍到派出所謊稱遭男友強制性交。男友獲不起訴後，檢方反控郭女誣告，一審判她4月徒刑。郭女上訴後與男友調解並賠償，二審駁回上訴、維持原刑，宣告緩刑2年，全案確定。

判決指出，郭女於2025年9月13日在台中住處與男友發生爭執，男友在拉扯中弄壞她的金項鍊及金手鍊，兩人隨後合意發生性關係。郭女氣不過，隔天到派家所報案，指控男友控制她的行、並強行性交。

警方受理後陪同她夜間赴醫驗傷採證，並調閱監視器、整理雙方對話紀錄。檢察官偵訊時，郭女坦承「我當時很生氣」，說是因男友弄壞金項鍊才誣指對方性侵，男友獲不起訴處分。

檢察官主動分案偵辦，起訴書痛批郭女把司法當成宣洩情緒的工具，不僅讓男友背負性侵嫌疑人的惡名，也浪費警政、司法與醫療資源，排擠真正需要協助的案件，不宜給予緩起訴。

台中地院審理時，法官審酌郭女在誣告案件裁判確定前自白，依法減刑，但認為不宜免刑，判刑4月。郭女上訴後與男友調解成立、履行完畢。

二審認為，原審量刑妥適，考量她無前科、坦承犯行，已賠償，宣告緩刑2年，需在1年內向公庫支付2萬元，全案確定。

台中市郭姓女子明知與男友發生性關係是合意，但仍因男友扯壞金項鍊，誣告男友性侵，台中地院近日審結。圖／AI生成
台中市郭姓女子明知與男友發生性關係是合意，但仍因男友扯壞金項鍊，誣告男友性侵，台中地院近日審結。圖／AI生成

台中 誣告 性侵

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