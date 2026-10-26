涉詐助理費645萬元 澎湖前議員陳慧玲二審再獲緩刑但要上4堂法治課

行政院南部聯合服務中心前副執行長陳慧玲，任職澎湖縣議員期間涉詐領助理費案，澎湖地方法院判陳慧玲與夫婿蔡燈財皆有罪並獲宣告緩刑，高雄高分院審理後，刑度部分不變，仍維持緩刑宣告，但陳慧玲、蔡燈財都要去補上4堂法治教育課。

陳慧玲曾任馬公市民代表及澎湖縣議會第18、19屆議員，也曾獲民進黨提名不分區立委，但未當選。她於2023年出任行政院南部聯合服務中心副執行長，後因涉嫌在擔任澎湖縣議員期間，以人頭詐領助理費遭檢廉偵辦。

澎湖地檢署偵訊後，認陳慧玲與蔡燈財2人犯罪嫌疑重大，有羈押必要，依利用職務機會詐取財物等罪，向法院聲請羈押禁見獲准，其行政院南部服務中心副執行長職務當天就被解職。

陳慧玲2個月羈押期滿後獲得交保，後來她被選民目擊穿起超商工作服，在澎湖某全家超商擔任門市人員，迎接另一階段人生，不少人買咖啡也認出陳慧玲。

澎湖地院審理後，法官認定陳慧玲涉犯公務員利用職務機會詐取財物罪共2罪，各判1年10月徒刑、褫奪公權4年，合併應執行有期徒刑2年，蔡燈財利用職務機會詐取財物罪，遭判刑1年10月、褫奪公權3年，考量她與夫婿無前科，且犯後認罪，均宣告緩刑5年、4年，並於2年內完成240、200小時義務勞務。

檢方不服量刑上訴，高雄高分院審理後，合議庭依其議會問政、選民服務、媒體互動、活動行程的存檔，認為陳是因問政服務開銷不少，財務入不敷出，才將助理費挪為他用，且犯後均繳回犯罪所得，符合減刑規定。

合議庭認為，一審量刑妥適，維持一審刑度，但考量陳慧玲、蔡燈財所犯罪刑，一審漏未使兩人接受法治教育課程，無法達到知法、守法效果，因此另宣告緩刑，除義務勞務外，兩人還要去上4堂法治教育課。可上訴。