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坐檯費包裝成「酒品一批」...金錢豹汶南店逃稅6千萬 上訴反加重

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中「金錢豹汶南店」借用酒商刷卡機及空白發票，把坐檯費、包廂費等消費全開成「酒品一批」，規避25%特種飲食業稅率，隱匿營收逾1億5000元，逃漏稅捐逾6千萬元。連姓登記負責人在一審獲判1年4月、宣告緩刑，上訴後台中高分院近日審結，認定原審罪數有誤，改判應執行2年、併科罰金450萬元，緩刑5年，需向公庫支付500萬元。酒店所屬公司逃漏的6000餘萬元稅款也遭沒收，仍可上訴。

判決指出，連男是汶南店股東，也是該店登記公司金饌視聽有限公司的負責人。該店在2016年8月至2018年5月，以及2022年2月至11月間，使用冠昌洋酒、連城商行等酒商名義租用的刷卡機供酒客結帳，再以酒商名義開立不實發票。中區國稅局核定，該店共隱匿銷售額1億5785萬餘元，逃漏營業稅3946萬餘元、營所稅2096萬餘元。

二審指出，提供刷卡機的酒商屬幫助犯，逃漏營業稅應按每期申報分別論罪，連男共犯21罪，一審僅論5罪有誤，不受不利益變更禁止原則限制。

法官考量，連男始終坦承、無前科，酒店也已在偵查中繳回營業稅款，仍給予緩刑。一審以補繳欠稅及滯納金作為緩刑條件，二審認為不當，改向公司宣告沒收。

同日，台中高分院也審結海派酒店劉姓女總會計的上訴案。劉女一審依以詐術逃漏稅捐罪，被判刑1年2月，併科罰金30萬元，緩刑4年，緩刑條件是3年內補繳酒店欠繳的營業稅及滯納金，並向公庫支付30萬元。

劉女主張滯納金高達2000多萬元，提起上訴。二審維持原刑度，但認為一審混淆公法給付與民事賠償，她並非負責人，因此撤銷原緩刑條件，改判緩刑4年，需向公庫支付30萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市金錢豹酒店。聯合報系資料照
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