兄弟反目「釘孤枝」哥拿開山刀猛砍弟頸胸重傷 上訴求輕判法官駁回

彰化縣黃姓兄弟去年因共用鐵門起衝突，弟弟持鐵棍嗆聲「釘孤枝」（單挑），哥哥返家拿開山刀揮砍，導致弟弟頸、胸多處撕裂傷，一度病危。檢方依殺人未遂罪起訴，一審認定哥哥無殺意，改依傷害罪判刑2年2月。檢方與哥哥都提起上訴，台中高分院近日駁回雙方上訴，維持原判，全案仍可上訴。

判決指出，2025年8月24日晚間，兩兄弟在住處旁空地為鐵門開閉的瑣事爆發口角，經何姓弟媳拉開後，弟弟仍嗆「有本事來釘孤枝」。哥哥返家取來開山刀，弟弟則持107公分長的鐵棍等候。

兩人衝向對方，弟弟先以鐵棍擊中哥哥左臂，哥哥揮刀反擊。扭打過程中，弟弟左頸、左前胸及右前臂分別受有9、16及4公分的撕裂傷，直到弟媳衝出隔開，哥哥才停手。弟弟因大量失血休克，經輸血及手術後才脫離險境。

弟媳證稱，哥哥一年前曾揚言「要給弟弟死」，哥哥朝頸、胸等致命部位揮砍，檢方依殺人未遂罪起訴。

彰化地院勘驗監視器發現，是弟弟先動手，雙方互有攻防，哥哥並未連續追砍，經弟媳阻擋後即停手。

法官認為，在反應時間極短的情況下，哥哥難以刻意鎖定要害，弟弟的傷勢也未傷及動脈或重要臟器，改依傷害罪判刑。

檢方上訴主張，開山刀致命性高，未傷及臟器可能只是因為閃避或角度偏差，哥哥具有不確定殺人故意。哥哥則以罹患口腔癌第二期、有意與弟弟調解為由，請求從輕量刑。

台中高分院近日審結，一審已詳細說明理由，哥哥僅因細故就持刀鬥毆，致弟弟重傷，情節非輕，2年2月的刑度已屬偏低，罹癌也不足以影響量刑，因此駁回雙方上訴。