竹縣警車預算遭統刪千萬 議員徐瑜新指恐危及執勤安全

新竹縣警察局警車汰換預算遭統刪，引發關注。議員徐瑜新指出，警察局原編列2565萬元汰換警車，經統刪1058萬元後，巡邏車從原規畫汰換18輛減為5輛，偵防車則從9輛減為6輛，但巡邏車已有44輛車齡超過7年，偵防車也有10輛超過7年，尤其山區警車老舊，恐影響員警執勤安全，要求縣府設法補足經費。對此，縣長楊文科表示，會先讓警局內部了解有無因應方案，縣府一向支持警察局，設法尋求更好的解決方式。

徐瑜新表示，警察局原編列預算後，相關計畫也已核定，卻仍遭統刪，質疑這是美化明年預算的統刪慣例。他指出，巡邏車原規畫汰換18輛，統刪後只能換5輛，少了13輛；偵防車則少換3輛，老舊車輛汰換進度受到影響。

此外，巡邏車中有44輛車齡超過7年，占32%；偵防車也有10輛車齡超過7年，他縣府儘快評估動用第二預備金，補足遭統刪的1058萬元，並把握預算動支期限，優先汰換老舊巡邏車及偵防車，改善員警執勤環境。

根據竹縣警察局統計，依規警車車齡7年以上且行駛里程數超過12.5萬公里、車齡15年以上不限里程數，這2種都可申請報廢。全縣警車共225輛，逾齡車有81輛，12年以上老車有14輛、10年以上21輛、7年以上46輛。而巡邏車138輛中，逾7年的有44輛，偵防車49輛車齡7年以上的則有10輛。今年採購預算1507萬，已比去年增加400萬。預計採購巡邏車5輛、偵防車6輛、勤務車3輛、巡邏機車18輛。

基層員警透露，警察長期在外執勤，尤其山區道路環境特殊，車輛老舊可能增加執勤風險，盼能正視第一線警察的需求。

楊文科回應，會請警察局進一步了解實際需求及是否有其他因應方案。他說，縣府一向支持警察局，將與警察局討論提出的問題，設法尋求更好的解決方式。

議員徐瑜新指出，警察局原編列2565萬元汰換警車，經統刪1058萬元後，巡邏車從原規畫汰換18輛減為5輛，偵防車則從9輛減為6輛。記者郭政芬／攝影

根據竹縣警察局統計，今年採購預算1507萬，已比去年增加400萬。預計採購巡邏車5輛、偵防車6輛、勤務車3輛、巡邏機車18輛。記者郭政芬／攝影