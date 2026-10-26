國道「閃大燈」兩車狂飆追逐釀禍 他摔成下半身癱瘓還被判刑6月

國道一號苗栗路段於2024年8月發生一起因「閃大燈」引發的競速車禍。謝姓、吳姓男子以逾150公里時速追逐、鑽車陣，最終失控撞上護欄，謝男重傷下半身癱瘓。一審依妨害公眾往來安全罪判處吳男5月、謝男7月。謝男上訴後坦承犯行，台中高分院改判6月，得易科罰金，全案尚未確定。

判決指出，2024年8月5日清晨6時許，謝男駕駛租賃小客車行經國道1號北向125公里處，對行駛於中線的吳男車輛閃兩次大燈後超車。吳男自覺受挑釁，隨即加速追趕，雙方在車陣中超速、驟然變換車道逼車。

電子收費紀錄顯示，謝男車速最高達151公里，遠超該路段100公里的限速。纏鬥約兩分鐘後，謝男在北向121公里處從內線急切回中線，吳男車輛失控偏移，兩車猛撞外側護欄。謝男被拋出車外昏迷，雖撿回一命，但下半身癱瘓，須終身倚賴輪椅。

苗栗地院審理時，吳男坦承犯行且符合自首要件，判處5月，得易科罰金。謝男則否認逼車，辯稱只是正常超車，法官勘驗行車紀錄器後不予採信，判處7月。

謝男上訴主張也應適用自首減刑，也在二審審理期間，坦承犯行請求輕判。

台中高分院近日審結，謝男在事故後昏迷9天，警方是靠吳男提供的行車紀錄器才查獲本案，不符自首要件，考量他已認罪，因重傷癱瘓無法工作，又是中低收入戶，原審未及審酌其認罪態度，撤銷原判，改判6月，如易科罰金以1000元折算1日。