彰化秀水公墓納骨塔1管理員圖利涉貪 彰檢聲押獲准

彰化縣秀水鄉第四公墓納骨塔施姓管理員，向喪家收取服務費每案1萬2千元，再將喪家個資轉交給禮儀社代辦拜飯事宜，獲介紹費每案5千元，彰化地檢署依涉犯利用職務機會詐取財物、圖利等罪聲押，彰化地方法院准押並禁止接見通信。

彰檢指出，施姓管理員民國110年1月起擔任彰化縣秀水鄉第四公墓納骨塔約用管理員，在112年利用職務機會向民眾誆稱鄉公所提供農曆初一、十五及重大節日協助拜飯等事宜，向死者家屬收取服務費用每案1萬2千元，施男再將死者家屬相關個資違法轉交給禮儀社代辦拜飯事宜，因而得以介紹費名義自每案賺取5千元的不法利益。

檢察官鄭文正本（10）月20日指揮法務部廉政署中部地區調查組，對施男居所、辦公室及相關禮儀社等5處所發動搜索，帶回施男等人查證，經訊問後認施男涉犯施貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物、第6條第1項第4款圖利、刑法第132條洩漏國防以外應秘密文書、個人資料保護法第44條、第41條公務員假借職務上之機會違法利用個人資料等罪嫌重大，並有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯及證人之虞，認有羈押之必要，向彰化地方法院聲請羈押施男獲准，並禁止接見通信。