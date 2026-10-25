身分問題遭撤銷參選資格 賴汶佑向行政法院聲請停止執行…結果出爐

花蓮縣富里鄉學田村村長候選人賴汶佑因身分問題遭撤銷參選資格，向台北高等行政法院聲請對花蓮縣選舉委員會及花蓮縣富里鄉公所停止執行，法院審理後今裁定駁回聲請。

法院表示，賴汶佑申請登記花蓮縣富里鄉學田村村長候選人，花蓮縣選委會2026年10月16日核准登記在案。

依中央選舉委員會援引台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條第1項，及陸委會號令「兩岸條例第21條第1項的10年起算點應自『繳付喪失大陸戶籍證明日』起算」，及公職人員選舉罷免法第27條第1項第5款等規定。

花縣選委會認定賴汶佑尚未繳付喪失中國大陸戶籍證明，衍生兩岸條例第21條第1項的10年起算點無法起算，而作出撤銷賴汶佑為村長候選人登記的處分。賴汶佑不服，聲請停止執行原處分。

法官認為，兩岸條例第1條規定，國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民往來，並處理衍生的法律事件，特制定兩岸條例。兩岸條例未規定者，適用其他有關法令。兩岸條例是以國家統一前為前提，而國家統一包括各種情形，因此同條例第2條稱台灣地區人民與大陸地區人民以戶籍的設立作為認定標準，而非論以國籍。

參照司法院釋字第394號解釋意旨，授權法規雖未就授權內容範圍明確規定，但依法律整體解釋，應可推知立法者有意授權主管機關，依其行政專業考量而訂定函令，以資規範，也應認為該陸委會令：兩岸條例第21條第1項之10年起算點應自「繳附喪失大陸戶籍證明日」起算及選罷法第27條第1項第5款等規定，認定賴汶佑尚未繳附喪失中國大陸戶籍證明，衍生兩岸條例第21條第1項之10年起算點，無從起算的結果，無違法律保留原則。

兩岸條例施行細則第4條規定，台灣地區人民的認定，包括先以出生地為基本判斷，佐以血緣關係，並以未在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者為消極要件。賴汶佑稱於大陸地區人民經許可進入台灣定居，並設有戶籍者，為台灣地區人民，但並未繳附喪失中國大陸戶籍證明，未符合消極要件證明。

後續選務程序號次抽籤、名冊編造、公報製作等，對賴汶佑而言，即屬無關於己的活動，花縣富里鄉公所續行相關選務活動，對賴汶佑而言，自不具緊急性，也無利益權衡必要。原處分是否嚴重背離信賴保護原則，停止原處分執行是否具有重大的公共利益，即無探究必要，本件聲請為無理由，應予駁回。

賴汶佑26歲，其母鄧萬華2022年當選學田村村長，2025年因未依規定提出放棄陸籍證明遭內政部解職；賴今年代母參選，同樣因身分問題遭撤銷參選資格，他主張自己6個月大時就回台報戶籍，在大陸從未設籍而無法辦理除籍證明，指稱選務單位未給予補正機會即撤銷資格。