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花8萬買60堂皮拉提斯課 只上17堂解約…訴請退費只拿回6千「原因曝」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蕭姓女子花8萬多元，購買10個月上60堂、加贈5堂的皮拉提斯課程。契約到期前兩天，她要求解約，指才上17堂課，訴請業者退還43堂課約6萬元。 法官審理後指出，蕭女和教練未能如期每月約課6堂，應歸責蕭女，判決業者僅須退還6堂課費用約6千元。

判決指出，蕭女去年6月20日與一家運動休閒公司簽立定型化契約，購買器械皮拉提斯課程60堂，每堂1400元，合計8萬4000元，加上業者贈送5堂課，她在今年4月16日前，共可上65堂課。

蕭女提告說，因為業者無法提供固定及穩定課程，導致她未能如期上課，所以在契約到期前兩天，今年4月14日告知業者要終止契約。因為她只上了17堂課，扣除贈送的5堂課，尚有43堂課未使用，請求業者返還未使用課程的學費共6萬200元。

業者答辯，契約明定每5天至少應使用1堂課，逾期視同放棄。蕭女申請退費時，契約已進行298天，以每5天應使用1堂課計算，原應使用約59堂，扣除已上課17堂，其餘42堂均逾期未使用，因此僅餘6堂課得列入退費範圍，加上依爭契約扣除手續費，應退金額為6202元。

排課困難主因是蕭女頻繁取消、改期或延後課程，教練考量課程管理及其他學員權益，自有必要將蕭女取消後的課程空檔，安排其他學員使用，並主動協助她安排課程及保留時段，或安排其他教練接續授課，並非無法提供固定及穩定課程安排，才讓蕭女不能如期使用堂數。

蕭女反駁業者的說法，指業者安排的教練是每周1次方式安排課程，顯與契約不符，且基隆市政府已認定每5天使用1堂課的約定，超出中央主管機關「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，關於逐月分配使用堂數限制範圍。

業者提出運動部今年8月發出的函文表示，契約所定每月至少應使用6堂規定，符合逐月分配使用堂數限制範圍。依每月至少應使用6堂標準計算，蕭女已逾期堂數，與以每5日使用1堂相同，所以縱認契約規定違反相關法令，她請求退還的堂數仍僅有6堂課。

基隆地方法院法官審理後指出，契約約定每5天至少應使用1堂課，依法無效。但契約另有記載「逐月分配堂數：6堂／每月」，屬「明確事先約定逐月分配使用堂數限制」範疇，業者據以計算退費並未違法。

蕭女主張教練以每周1次頻率約課，她也未「取消」課程，而是「改約」，應無逾期課程情事。她不同意更換教練，所以業者雖有提供其他教練，仍不得歸責於她。

法官指出，蕭女在雙方契約中，勾選同意多人（最多4人）進行課程，同意原定教練因故無法提供服務時，業者有權安排其他教練代替。蕭女無論取消或改約課程，都應依契約逐月使用6堂諌程，若未約課，或約課後告知教練身體不舒服、來不及等私人因素取消課程，以及教練有事請假不願更換教練，因而無法每月上完6堂課，應歸責蕭女。

法官表示，雙方契約約定，蕭女在期限屆滿前，得隨時終止，並計算餘額退費，手續費以應退餘額20％計算，上限9000元。相關事證可知蕭女逾期課程共42堂，所以僅可申請退費6堂課程費用7752元，減去手續費1550元，業者應退還蕭女6202元。全案可上訴。

蕭姓女子花8萬多元買60堂皮拉提斯課程，到期前只上17堂課，訴請業者退還43堂課約6萬元。 基隆地院法官審理後，指未能如期約課應歸責蕭女，判決業者僅須退還6堂課費用約6千元。聯合報系資料照
蕭姓女子花8萬多元買60堂皮拉提斯課程，到期前只上17堂課，訴請業者退還43堂課約6萬元。 基隆地院法官審理後，指未能如期約課應歸責蕭女，判決業者僅須退還6堂課費用約6千元。聯合報系資料照

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