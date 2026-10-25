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獨／取得許可興建南市長照機構 里長卻稱沒補償不讓施工遭訴辯開玩笑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南白河區河東里劉姓里長率里民反對長照機構在里內興建，遭控多次以車輛堵路、還有里民闖入工地包圍怪手；劉被指透過前市議員要求業者補償里民每人1萬元或每戶5萬元，檢調偵辦時則辯稱只是開玩笑，是希望業者知難而退。台南地檢署依強制等罪嫌起訴7人，劉涉貪汙部分處分不起訴。

起訴書指出，嘉義市一間醫院以長照社團法人名義，2022年取得台南市社會局核發許可，隔年取得工務局建照，計畫在白河區河東里興建長照機構，並委由營造公司施工；但劉於2024年11月以里長名義，提出「河東社區堅決反對與長照機構為鄰」、「未落實地方溝通強行興建長照機構」等訴求。

檢方表示，劉透過里辦公室發文要求舉辦說明會，同年12月17日會議上，雙方未取得共識，劉操弄與會里民鼓譟反對前開工程致不歡而散；王姓業者當天下午委請郭姓前市議員協調，劉在電話中反覆向郭稱，除非補償業者里民每人1萬元或每戶5萬元，否則不同意工程繼續。

檢方調查，劉還說「我才沒有在管有沒有合法」、「他在賺錢，我在幫他擦屁股」，業者得知後，認為於法無據而拒絕，並再請來前白河鎮長、前台南市議員、現任行政院雲嘉南聯合服務中心劉姓執行長協助出面，劉姓里長仍堅持應補償；王認為自己是合法興建，於當月底正式動工。

檢方指出，由於工地僅有一條對外聯絡道路可供工程車進出，劉與吳姓2名里民於去年1月8日至2月27日間，分別駕駛大貨車、小貨車、廂型車及汽車等，共計有9日開往停放在道路南、北側出口，阻擋工程車進出，造成工程延宕停工；另一名吳姓男子另在吊車準備離場時，以台語「都是龜仔子」辱罵工程專案經理。

去年1月20日上午9時許，魏、喬、王、李姓4名里民得知工地怪手開挖、準備埋設水管，從鄰宅與工地鐵皮圍籬間隙進入，站在怪手作業範圍內，使司機停止整地；4人與施工人員發生激烈言詞衝突，拒不離去，王還對司機稱「輾過去啊！輾過去！」李則撿起棍狀物揮打怪手車身（未致毀損）。

案經台南地檢署檢察官周文祥指揮台南市調查處、白河警分局偵辦，劉姓里長辯稱，沒有串連里民反對長照中心，只是要他們有意見就過來；要求補償是開玩笑，用意不是要錢，是希望業者知難而退，他從來都沒有主動聯絡業者，可見他沒有索賄的意思。

劉說明，擋車是因協調會沒有開完，並非業者沒給錢，警察過來講後，就沒有再阻擋，改用法條陳情。其他里民則稱，居民擔心環境、交通及水路受影響，停車處是私人土地，一般車輛仍可通過，目的是要求協調，不知道里長有提出業者需補償的要求，沒有違法意圖。

檢方依據證人證詞、施工許可及現場影像等，認定劉等7人均涉強制罪嫌，其中4人另涉侵入他人附連圍繞土地，吳姓男子涉公然侮辱，將7人均提起公訴。

台南白河區河東里劉姓里長率里民反對長照機構在里內興建，遭控多次以車輛堵路、還有里民闖入工地包圍怪手阻止施工，台南地檢署依強制等罪嫌起訴7人，劉涉貪汙部分處分不起訴。聯合報系資料照
台南白河區河東里劉姓里長率里民反對長照機構在里內興建，遭控多次以車輛堵路、還有里民闖入工地包圍怪手阻止施工，台南地檢署依強制等罪嫌起訴7人，劉涉貪汙部分處分不起訴。聯合報系資料照

長照 施工 里長

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