譙鄰居三字經還開車堵門...男挨告公然侮辱 法官一理由判無罪確定

彰化縣楊姓男子不滿鄰居盆栽擋道，怒譙「〇〇娘」，還把車停在對方家門口，遭依公然侮辱及強制罪起訴。一審認為楊男只是發洩情緒、車輛也未完全阻擋出入，判他無罪。檢方不服上訴，台中高分院認同原審見解，駁回上訴，楊男無罪確定。

判決指出，2024年6月30日晚間，楊男住在彰化縣芳苑鄉，認為黃姓鄰居家門前的盆栽影響他停車，雙方爆發口角。楊男一氣之下連罵「〇〇〇母、〇〇娘」，並揚言要把車停在黃家門前，讓對方難以進出。隨後他兩度將轎車分別順向、逆向停在黃家門口，黃男氣得報警，檢方依公然侮辱及強制罪嫌起訴楊男。

彰化地院審理時，法官勘驗監視器發現，楊男的車與黃家大門之間，仍有可供1至2人併行通過的柏油通道，未達妨害通行的程度，不構成強制罪。至於辱罵部分，法官援引憲法法庭判決意旨，認為這些粗話是楊男因盆栽糾紛一時發洩不滿，並非無端、蓄意貶損對方人格與名譽，判決無罪。

檢方上訴主張，楊男的穢語極度貶抑女性，已超出一般人可合理忍受的範圍，停車舉動明顯有意限制鄰居出入，原審判決違背經驗法則。

台中高分院審理認為，楊男用語雖粗魯不雅，但動機是為維護自己靠邊停車的合法利益，屬於對糾紛的具體回應，難認有公然侮辱的犯意。停車位置也確實未達妨害通行的程度，一審認事用法並無違誤，駁回檢方上訴，維持無罪判決，全案確定。