討錢扯遺產？七旬翁闖堂弟家掐印傭脖子 辯「只用手撥開」遭重判

台中7旬張翁在去年底，以「請教遺產」為由闖入堂弟家，不顧印尼籍看護勸阻，將她推倒並掐脖施暴。一審依侵入住宅及傷害罪判刑7月，張翁上訴辯稱「只用手撥開」，並哭窮求輕判。二審勘驗監視器後駁回上訴，全案確定。

判決指出，張翁在2025年11月13日中午，見堂弟位於北屯區環中東路二段的住處大門未鎖，未經同意逕自闖入。家屬指控，張翁自稱經濟困難，疑為討錢屢次上門騷擾。正在照顧失智奶奶的印尼籍看護尤聞聲查看，要求他離開。

張翁不僅不聽勸，還將她推倒在沙發上並掐住脖子，直到奶奶聽見尖叫出面制止才離去。印尼看護驗傷有下唇挫傷及頸部表淺性損傷，與雇主共同報警提告。

台中地院審理時，勘驗監視器畫面，確認張翁的施暴過程，法官審酌其有殺人前科，犯後毫無悔意，庭上出言不遜且未尋求和解，依無故侵入住宅罪判刑3月、傷害罪判刑5月，合併應執行7月，得易科罰金。

張翁上訴辯稱，該處是堂弟與堂叔家，他是為請教遺產才前往。他也主張是看護先推他，自己「只是用手撥開」，並以年逾70、無力易科罰金為由求輕判。

台中高分院近日審結，即使是親戚住處也不得擅闖，監視器畫面與驗傷結果吻合，足以推翻其辯詞，考量告訴人無調解意願，一審量刑妥適，駁回上訴，全案確定。