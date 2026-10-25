快訊

聯發科5155元買進慘套牢！股價跌近19%求救 0050意外被點名

戰機飛行員專屬「領帶俱樂部」 彈射逃生成功才能加入

徐佳青惜別宴延燒 凌濤再爆護航僑委是歐洲信賴台灣後援總會長

聽新聞
0:00 / 0:00

討錢扯遺產？七旬翁闖堂弟家掐印傭脖子 辯「只用手撥開」遭重判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中7旬張翁在去年底，以「請教遺產」為由闖入堂弟家，不顧印尼籍看護勸阻，將她推倒並掐脖施暴。一審依侵入住宅及傷害罪判刑7月，張翁上訴辯稱「只用手撥開」，並哭窮求輕判。二審勘驗監視器後駁回上訴，全案確定。

判決指出，張翁在2025年11月13日中午，見堂弟位於北屯區環中東路二段的住處大門未鎖，未經同意逕自闖入。家屬指控，張翁自稱經濟困難，疑為討錢屢次上門騷擾。正在照顧失智奶奶的印尼籍看護尤聞聲查看，要求他離開。

張翁不僅不聽勸，還將她推倒在沙發上並掐住脖子，直到奶奶聽見尖叫出面制止才離去。印尼看護驗傷有下唇挫傷及頸部表淺性損傷，與雇主共同報警提告。

台中地院審理時，勘驗監視器畫面，確認張翁的施暴過程，法官審酌其有殺人前科，犯後毫無悔意，庭上出言不遜且未尋求和解，依無故侵入住宅罪判刑3月、傷害罪判刑5月，合併應執行7月，得易科罰金。

張翁上訴辯稱，該處是堂弟與堂叔家，他是為請教遺產才前往。他也主張是看護先推他，自己「只是用手撥開」，並以年逾70、無力易科罰金為由求輕判。

台中高分院近日審結，即使是親戚住處也不得擅闖，監視器畫面與驗傷結果吻合，足以推翻其辯詞，考量告訴人無調解意願，一審量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

台中市七旬張姓老翁去年底闖入親戚家，傷害屋內印尼看護，台中高分院近日審結。圖／AI生成
台中市七旬張姓老翁去年底闖入親戚家，傷害屋內印尼看護，台中高分院近日審結。圖／AI生成

遺產 印尼 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

揪「音樂課」3P換妻！台中男賣毒飲遭警釣魚誘捕 獲利3千得關3年10月

賭桌翻臉上演黑幫戲碼！烏茲槍、武士刀齊出 「協調人」賠錢獲緩刑

才賠正宮20萬又偷情！人妻返家見夫半裸 小三躲整理箱再賠30萬

Toyz假釋成功了！賣大麻煙彈服刑2年多 台中高分院裁准假釋保護管束

相關新聞

肥廢之爭… 牧場牛糞沼渣賣鄰 高院也判無罪

啟翔畜牧場負責人王明得被控將牛糞沼渣運給張姓鄰居當牧草「肥料」，士林地檢署依非法清理廢棄物罪及非法提供土地回填、堆置廢棄物罪分別起訴兩人，一審認為沼渣非廢棄物，判無罪。台灣高等法院認為沼渣屬廢棄物，但新北市環保局未檢測土壤、地下水，電子鼻測值為零，無法證明有「棄置或汙染環境之虞」，駁回檢方上訴。

討錢扯遺產？七旬翁闖堂弟家掐印傭脖子 辯「只用手撥開」遭重判

台中7旬張翁在去年底，以「請教遺產」為由闖入堂弟家，不顧印尼籍看護勸阻，將她推倒並掐脖施暴。一審依侵入住宅及傷害罪判刑7月，張翁上訴辯稱「只用手撥開」，並哭窮求輕判。二審勘驗監視器後駁回上訴，全案確定。

賭桌翻臉上演黑幫戲碼！烏茲槍、武士刀齊出 「協調人」賠錢獲緩刑

苗栗縣趙姓、陳姓男子等人於2024年春節期間在友人車庫聚賭，因連日輸錢，懷疑兩名賭客詐賭，將兩人關在車庫內毆打。同夥還亮出「烏茲衝鋒槍」及武士刀恐嚇，索討鉅額賠償，限制兩人行動長達兩小時。一審依三人以上共同剝奪他人行動自由罪，判趙男1年8月、陳男1年6月。陳男上訴後與被害人達成調解，二審宣告緩刑4年，尚未確定。

賣牛糞沼渣給鄰居當牧草肥料 被嫌臭遭稽查...沒驗土壤、地下水判無罪

啟翔畜牧場負責人王明得被控將牛糞沼渣運給張姓鄰居當牧草「肥料」，士林地檢署依非法清理廢棄物罪及非法提供土地回填、堆置廢棄物罪分別起訴兩人，一審認為沼渣非廢棄物，判無罪。台灣高等法院認為沼渣屬廢棄物，但新北市環保局未檢測土壤、地下水，電子鼻測值為0，無法證明有「棄置或汙染環境之虞」，駁回檢方上訴。

百元洗剪髮店未調整好水溫燙傷顧客頭 洗髮人員被判罰金6千元

周男在基隆市經營一家百元洗剪髮店，並擔任洗髮人員，被控在替葉姓男客洗髮時，未謹慎注意調節水溫，貿然於水溫過熱時沖洗葉男頭部，致葉頭皮一度燒燙傷，法官依過失傷害罪判處周男罰金6千元。

環境部技正：水汙法與廢清法 兩法交錯適用 真「切不清」

政府推動畜牧糞尿資源化，鼓勵糞尿發酵成沼液、沼渣回灌農地當肥料；但未依核准計畫執行，究竟是行政違規還是觸犯廢棄物清理法？環境部水質保護司技正王瑞鋐以鑑定證人身分至台灣高等法院作證，坦言水汙染防治法與廢棄物清理法交錯適用，「真的會有一些切不清的狀況」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。