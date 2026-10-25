九合一選舉查賄逾2300件 檢方追查多元賄選手法

九合一選舉將至，最高檢察署統計，截至10月19日，檢察機關受理妨害選舉案件6415件，其中賄選2302件、涉及2593人，已起訴15件、95人。

根據最高檢察署提供的資料，賄選案件占妨害選舉案件總數約35.9%；另受理違反反滲透法案件53件、54人。各地檢署近期偵辦案件顯示，涉嫌賄選手法不僅有現金交付，也可能透過餐會招待、贈送禮品、公益團體及地方組織資源等方式，提供選民利益以爭取支持。

法務部表示，所屬各檢察機關依選舉查察工作綱領揭示原則，不分政黨、候選人或相關人員身分，依法律要件及證據標準，遵循正當法律程序，客觀中立執法，兼顧人權保障及選舉公平，維護司法公信。

花蓮地檢署偵辦秀林鄉長王玫瑰及丈夫胡智民涉嫌賄選案，查出胡智民疑利用壽宴免費招待選民，並於交流參訪期間發放新台幣1000元至2000元禮金，另涉及透過公益團體資金辦理餐會。王玫瑰、胡智民及徐姓公益團體負責人等3人，均遭法院裁定羈押禁見。

台中地檢署則偵辦鄭姓市議員參選人涉嫌透過樁腳，以燕窩禮盒向選民行賄案件，9月21日搜索查扣現金1526萬餘元及燕窩禮盒69盒。楊姓樁腳遭羈押禁見，鄭姓參選人以10萬元交保，檢方持續追查相關金流及案情。

彰化地檢署另偵辦縣議長謝典霖涉嫌利用議會公款辦理餐會賄選案，並查出涉嫌詐取公款等情事。謝典霖及父親謝新隆均遭法院裁定羈押禁見，2人不服提出抗告，遭台灣高等法院台中分院駁回。

此外，橋頭地檢署偵辦高雄市議員參選人張騏晟涉嫌賄選案，查出張男疑在母親節餐會贈送選民西點禮盒，另涉嫌透過父親、前高雄市海洋局長張漢雄及胞兄張鈞華等人的漁會資源，以不實文件協助選民取得漁民資格及相關補助，藉此爭取選票。最高檢提供資料指出，胞兄及父親均遭羈押。

從近期偵辦案件可見，涉嫌賄選方式已不限於傳統現金買票，部分案件涉及以餐敘、禮盒或其他利益爭取選民支持，甚至結合公益團體、議會經費及地方組織資源。相關案件仍由檢調持續偵辦，實際犯罪事實及個別被告刑事責任，仍待司法程序釐清。

至於檢舉賄選獎金發放情形，最高檢察署統計，111年地方公職人員選舉迄今，累計發放檢舉獎金新台幣1億6144萬3748元，統計截至今年9月21日。

針對檢舉獎金免稅議題，最高檢察署先前曾建議減免稅負，並邀集相關機關及人員開會研商，但基於賦稅公平原則，與會人員未能達成共識，現階段檢舉獎金仍未獲免稅待遇。