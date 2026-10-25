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賭桌翻臉上演黑幫戲碼！烏茲槍、武士刀齊出 「協調人」賠錢獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣趙姓、陳姓男子等人於2024年春節期間在友人車庫聚賭，因連日輸錢，懷疑兩名賭客詐賭，將兩人關在車庫內毆打。同夥還亮出「烏茲衝鋒槍」及武士刀恐嚇，索討鉅額賠償，限制兩人行動長達兩小時。一審依三人以上共同剝奪他人行動自由罪，判趙男1年8月、陳男1年6月。陳男上訴後與被害人達成調解，二審宣告緩刑4年，尚未確定。

判決指出，2024年2月13日晚間，趙男、陳男等人在已故友人的車庫內玩撲克牌梭哈。趙男懷疑兩名連日贏錢的賭客互打暗號詐賭，便與陳男及多名不詳男子拉下鐵門，將兩人關在車庫內。趙男指揮同夥毆打其中一人，致其頭部挫傷、左眼結膜下出血。

期間同夥拿出形似衝鋒槍、武士刀的器械，並將子彈擺在桌上，逼兩人認帳、賠償140萬元。被害人被迫聯繫友人，由陳男居中「協調」。友人同意代墊140萬元及20萬元協調費後，兩人才獲釋。

苗栗地院審理時，趙男、陳男均否認限制自由及動手打人，也稱沒看到槍械，但法官不採信，分判趙男1年8月、陳男1年6月。

陳男針對刑度上訴，表示已與被害人調解並當庭支付部分賠償，需扶養家人，請求給予緩刑。

台中高分院近日審結，一審量刑妥適，但考量陳男並無前科，犯後坦承犯行，已調解、支付部分賠償，被害人也同意給予緩刑，宣告緩刑4年。陳男需履行剩餘調解條件，另向公庫支付10萬元。

苗栗縣趙姓、陳姓男子涉在賭博時，涉嫌打人、恐嚇，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
苗栗縣趙姓、陳姓男子涉在賭博時，涉嫌打人、恐嚇，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

恐嚇 春節 苗栗縣

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