賣牛糞沼渣給鄰居當牧草肥料 被嫌臭遭稽查...沒驗土壤、地下水判無罪

啟翔畜牧場負責人王明得被控將牛糞沼渣運給張姓鄰居當牧草「肥料」，士林地檢署依非法清理廢棄物罪及非法提供土地回填、堆置廢棄物罪分別起訴兩人，一審認為沼渣非廢棄物，判無罪。台灣高等法院認為沼渣屬廢棄物，但新北市環保局未檢測土壤、地下水，電子鼻測值為0，無法證明有「棄置或汙染環境之虞」，駁回檢方上訴。

王、張一、二審無罪，依刑事妥速審判法規定，幾可確定無罪，但檢方仍選擇上訴最高法院。

沼渣是牛糞發酵後的固體，富含養分，畜牧場可依核准計畫施灌農地當有機肥。起訴指出，種植牧草的張姓鄰居想省肥料錢，2023年11月向王明得買肥，王請胞兄用自用小貨車載運5車次、共15公噸，共收取1千元報酬。有民眾陳情「味道很難接受」，環保局前往稽查。

「我一生務農，不懂法律」，王辯稱那是有機肥，不是廢棄物。士林地院函詢環境部，環境部認為這批沼渣仍適用廢棄物清理法，但士院不採。士院認為，牧場已取得核准，可把沼液沼渣當肥料施灌農地，就算沒照計畫執行，也只該依水汙染防治法處分，不能以廢棄物論罪，判2人無罪。

檢方上訴，主張王明得載運行為自始不在核准計畫內，且依最高法院判決意旨，未依規定再利用的事業廢棄物仍回歸廢棄物本質。高院認為，檢察官所援引的案例，被告是受託清運他人廢鋁，且從未取得許可，與本案是牧場自家產出、已有核准計畫不同，不能援用。

高院也認為，牧場2022年取得核准計畫，應施灌石門區13筆指定農地，王卻改給鄰居，使用人與種類都違反核准事項，應由主管機關處分；但高院指沼渣違法貯存、利用，仍屬「廢棄物」，見解與一審歧異。

但高院強調，兩人要成立犯廢棄物清理法，除須符合「違法貯存或利用」要件，還得有「有棄置或污染環境之虞」，缺一不可。稽查人員當時以電子鼻量測，測值為0，也坦言沒有檢測土壤、地下水，只「隱約聞到味道」，證明力有限。

合議庭認為王家兩代務農，為減少糞尿堆置，僅向鄰居收取微薄代價，並非規避處理費用，「刑罰最後手段性」是刑法核心理念，事證不足時，不宜把行政違規擴張為刑事不法，駁回檢方上訴。檢方不服，仍上訴最高法院。

沼液沼渣回灌農地 水汙法、廢清法 環境部技正：真的切不清

政府推動畜牧糞尿資源化，鼓勵業者將糞尿發酵成沼液沼渣、回灌農地當肥料，但業者若沒照核准計畫執行，究竟是行政違規，還是涉犯廢棄物清理法？環境部水質保護司技正王瑞鋐以鑑定證人身分至台灣高等法院出庭，坦言水汙染防治法與廢棄物清理法交錯適用，「真的會有一些切不清的狀況」，得由主管機關依違規樣態，個案判斷。

張姓農民表示，從1975年開始種植牧草，賣給台北市立動物園，使用牛糞當肥料就只是照顧農作物而已，現在臨時跟他說這個不能用，淡水區公所、新北市農業局也沒通知說牛糞不能用、或要怎麼使用，他否認犯罪。輔佐人主張，廢棄物清理法的立法目的，是處罰規避處理成本與責任的人，張施肥是為了讓農作物與環境更好，與廢清法精神不同，不該直接動用刑罰。

王瑞鋐說，環境部設計沼液沼渣肥分使用計畫，是為了簡政便民，業者依計畫以槽車施灌，排除廢棄物清理法適用。但沼渣若堆置在計畫外的地方，農業主管機關會要求業者改善，逾期未改善可能廢止計畫；環保主管機關並可依水汙染防治法處分，若有環境汙染之虞，還會適用其他環保法規。

王瑞鋐說，業者若不是用槽車，而是用小貨車直接載運，看起來就與肥分使用計畫無關，如果由他承辦，也可能希望以廢棄物清理法處理。王表示，希望可以給農民一些優惠、方便的措施，但是當汙染發生，去檢視水汙染防治法、廢棄物清理法時，真的會有一些「切不清」的狀況，主管機關要依業者違反的樣態去判斷適用哪部法律。

高院認為，連專業環保人員對個案是否有汙染可能也難一概而論，張五十多年來以牛糞施肥種植牧草，傳統農作方式並非臨時起意違法棄置；卷內也沒有足以證明有棄置或汙染環境之虞的客觀事證，不能論罪。