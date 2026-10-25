聽新聞
0:00 / 0:00

百元洗剪髮店未調整好水溫燙傷顧客頭 洗髮人員被判罰金6千元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

周男在基隆市經營一家百元洗剪髮店，並擔任洗髮人員，被控在替葉姓男客洗髮時，未謹慎注意調節水溫，貿然於水溫過熱時沖洗葉男頭部，致葉頭皮一度燒燙傷，法官依過失傷害罪判處周男罰金6千元。

基隆地院判決書指出，周男為基隆一家100元快剪店的負責人兼洗髮人員，今年3月1日下午4時30分許，在為顧客葉男提供洗髮服務時，未謹慎調節水溫避免客戶燙傷，貿然於水溫過熱時沖洗葉的頭部，致葉頭皮一度燒燙傷。

葉男證稱，洗完頭他詢問老闆按摩力道可否更大力，對方說這裡是理髮店，不是按摩店，他覺得對方有點不開心，按摩力度有點隨便，他直接跟對方說水沖一沖就好。

葉男說，洗頭途中，對方用熱水燙他頭部，他直接跟對方說你燙到我，他跳起來質問，對方也沒有道歉，他的頭部紅腫，告知要報警，對方就大聲說報啊，他就去基隆長庚驗傷。

法官指出，周男坦承為葉男洗頭，但否認有何過失傷害犯行，指稱水溫有試過，水溫沒有過高，沒有燙到他。

法官認為，以水沖洗顧客頭髮時，本有注意水溫之義務，況每位顧客頭皮敏感度及對水溫的忍受度均不相同，除非全以涼水沖之，否則於每次沖洗前均自應注意該顧客對水溫適應情形，因為已是第2次沖水而疏未注意，或是因雙方前因按摩力道而生齟齬未予注意，以葉男無法忍受的水溫沖洗其頭部，致數小時後仍能驗出一度燒燙傷傷勢，周男有過失。

法官並說，葉男所受之傷勢範圍甚微，為體表面積2%，可惜雙方互相指摘對方態度不佳及金額差距而無法達成和解。從事洗髮業務，自應瞭解其業務範疇，妥善提供服務，周男疏未注意水溫，致葉男於洗髮過程遭水溫燙傷，判罰金6千元。全案可上訴。

百元洗剪髮店未調整好水溫燙傷顧客頭，洗髮人員被判罰金6千元。記者游明煌／攝影
百元洗剪髮店未調整好水溫燙傷顧客頭，洗髮人員被判罰金6千元。記者游明煌／攝影

基隆 顧客 剪髮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美女里長洪佳君性騷爆案外案！雙方曾相擁按摩 她生日收20萬元精品

成年女聲請改從繼父姓「不留遺憾」 法官准認可收養 成全非血緣父女情

18年前趁熟睡性侵繼女2次 5旬繼父事後下跪、調解成立獲判緩刑

才賠正宮20萬又偷情！人妻返家見夫半裸 小三躲整理箱再賠30萬

相關新聞

肥廢之爭… 牧場牛糞沼渣賣鄰 高院也判無罪

啟翔畜牧場負責人王明得被控將牛糞沼渣運給張姓鄰居當牧草「肥料」，士林地檢署依非法清理廢棄物罪及非法提供土地回填、堆置廢棄物罪分別起訴兩人，一審認為沼渣非廢棄物，判無罪。台灣高等法院認為沼渣屬廢棄物，但新北市環保局未檢測土壤、地下水，電子鼻測值為零，無法證明有「棄置或汙染環境之虞」，駁回檢方上訴。

百元洗剪髮店未調整好水溫燙傷顧客頭 洗髮人員被判罰金6千元

周男在基隆市經營一家百元洗剪髮店，並擔任洗髮人員，被控在替葉姓男客洗髮時，未謹慎注意調節水溫，貿然於水溫過熱時沖洗葉男頭部，致葉頭皮一度燒燙傷，法官依過失傷害罪判處周男罰金6千元。

環境部技正：水汙法與廢清法 兩法交錯適用 真「切不清」

政府推動畜牧糞尿資源化，鼓勵糞尿發酵成沼液、沼渣回灌農地當肥料；但未依核准計畫執行，究竟是行政違規還是觸犯廢棄物清理法？環境部水質保護司技正王瑞鋐以鑑定證人身分至台灣高等法院作證，坦言水汙染防治法與廢棄物清理法交錯適用，「真的會有一些切不清的狀況」。

成年女聲請改從繼父姓「不留遺憾」 法官准認可收養 成全非血緣父女情

基隆市何男與沈女結婚後對她與前夫所生的女兒小元（化名）感情融洽且疼愛有加，因何男沒有其他親生小孩，已成年的小元從小受何男悉心照顧，為不讓繼父留有遺憾，希望能改從繼父的姓。法官認為，小元和繼父感情融洽，實質上已建立父女關係，小元生父生母也都同意，認為收養符合雙方最佳利益，裁准「認可收養」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。