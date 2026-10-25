百元洗剪髮店未調整好水溫燙傷顧客頭 洗髮人員被判罰金6千元

周男在基隆市經營一家百元洗剪髮店，並擔任洗髮人員，被控在替葉姓男客洗髮時，未謹慎注意調節水溫，貿然於水溫過熱時沖洗葉男頭部，致葉頭皮一度燒燙傷，法官依過失傷害罪判處周男罰金6千元。

基隆地院判決書指出，周男為基隆一家100元快剪店的負責人兼洗髮人員，今年3月1日下午4時30分許，在為顧客葉男提供洗髮服務時，未謹慎調節水溫避免客戶燙傷，貿然於水溫過熱時沖洗葉的頭部，致葉頭皮一度燒燙傷。

葉男證稱，洗完頭他詢問老闆按摩力道可否更大力，對方說這裡是理髮店，不是按摩店，他覺得對方有點不開心，按摩力度有點隨便，他直接跟對方說水沖一沖就好。

葉男說，洗頭途中，對方用熱水燙他頭部，他直接跟對方說你燙到我，他跳起來質問，對方也沒有道歉，他的頭部紅腫，告知要報警，對方就大聲說報啊，他就去基隆長庚驗傷。

法官指出，周男坦承為葉男洗頭，但否認有何過失傷害犯行，指稱水溫有試過，水溫沒有過高，沒有燙到他。

法官認為，以水沖洗顧客頭髮時，本有注意水溫之義務，況每位顧客頭皮敏感度及對水溫的忍受度均不相同，除非全以涼水沖之，否則於每次沖洗前均自應注意該顧客對水溫適應情形，因為已是第2次沖水而疏未注意，或是因雙方前因按摩力道而生齟齬未予注意，以葉男無法忍受的水溫沖洗其頭部，致數小時後仍能驗出一度燒燙傷傷勢，周男有過失。

法官並說，葉男所受之傷勢範圍甚微，為體表面積2%，可惜雙方互相指摘對方態度不佳及金額差距而無法達成和解。從事洗髮業務，自應瞭解其業務範疇，妥善提供服務，周男疏未注意水溫，致葉男於洗髮過程遭水溫燙傷，判罰金6千元。全案可上訴。