成年女聲請改從繼父姓「不留遺憾」 法官准認可收養 成全非血緣父女情

基隆市何男與沈女結婚後對她與前夫所生的女兒小元（化名）感情融洽且疼愛有加，因何男沒有其他親生小孩，已成年的小元從小受何男悉心照顧，為不讓繼父留有遺憾，希望能改從繼父的姓。法官認為，小元和繼父感情融洽，實質上已建立父女關係，小元生父生母也都同意，認為收養符合雙方最佳利益，裁准「認可收養」。

基隆地院判決書指出，何男向法院聲請收養小元，小元的生父、生母都同意，且訂立書面收養契約，並提出收養契約、收養同意書等證明文件。

何男表示，他與沈女結婚後並無子女，希望收養小元，小元自國小起主要與外公、外婆共同生活，但假日就返回基隆與他和生母同住，因小元希望改姓，他也希望可以收養她。

小元到庭表示，何男不僅很照顧她媽媽，也對她很好，因為何男本身並無子女，她希望他沒有遺憾，所以同意辦理收養。

法官審理認為，何男與小元間感情融洽，實質上已建立父女關係，被收養的意願明確，收養符合收養人與被收養人的最佳利益。

法官指出，收養為我國家庭制度之一環，以創設親子關係為目的的身分行為，藉此形成收養人與被收養人間教養、撫育、扶持、認同、家業傳承的人倫關係，對於收養人及被收養人的身心發展與人格之形塑具有重要功能。人民收養子女之自由，攸關收養人及被收養人之人格自由發展，應受憲法第22條所保障。

法官說，成年人被收養與未成年人被收養之情形未盡相同，法院為收養之認可時，被收養人如為未成年人，應依該未成年人之最佳利益，被收養人如為成年人，除有民法第1079條第2項等規定的情形外，應無不予認可之理由。

經查收養人與被收養人間已有收養之合意，亦無收養無效、得撤銷之原因或違反其他法律規定之情形，因此裁准認可收養關係。

法官說明，「認可收養裁定」確定後，被收養人取得婚生子女地位，與收養人互負扶養義務，並享有繼承權；養子女與本生父母之權利義務於收養存續中停止；但夫妻之一方收養他方子女時，與該方本生父母之關係不受影響。