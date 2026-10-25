肥廢之爭… 牧場牛糞沼渣賣鄰 高院也判無罪

牛糞發酵後的固體沼渣富含養分，畜牧場可依核准計畫施灌農地當有機肥。示意圖與新聞事件無關。圖／台南市環保局提供

啟翔畜牧場負責人王明得被控將牛糞沼渣運給張姓鄰居當牧草「肥料」，士林地檢署依非法清理廢棄物罪及非法提供土地回填、堆置廢棄物罪分別起訴兩人，一審認為沼渣非廢棄物，判無罪。台灣高等法院認為沼渣屬廢棄物，但新北市環保局未檢測土壤、地下水，電子鼻測值為零，無法證明有「棄置或汙染環境之虞」，駁回檢方上訴。

王、張一、二審無罪，依刑事妥速審判法規定，幾可確定無罪，但檢方仍上訴最高法院。

沼渣是牛糞發酵後的固體，富含養分，畜牧場可依核准計畫施灌農地當有機肥。起訴指出，種植牧草的張姓鄰居想省肥料錢，二○二三年十一月向王明得買肥，王請胞兄用自用小貨車載運五車次、共十五公噸，收取一千元報酬。民眾陳情「味道很難接受」，環保局因此前往稽查。

「我一生務農，不懂法律」，王辯稱那是有機肥，不是廢棄物。士林地院函詢環境部，環境部認為這批沼渣仍適用廢棄物清理法，但士院不採。士院認為，牧場已取得核准，可把沼液沼渣當肥料施灌農地，就算沒照計畫執行，也只該依水汙染防治法處分，不能以廢棄物論罪，判二人無罪。

檢方上訴，主張王載運行為自始不在核准計畫內。高院認為，牧場二○二二年取得核准計畫，應施灌石門區十三筆指定農地，王卻改給鄰居，使用人與種類都違反核准事項，應由主管機關處分；但高院指沼渣違法貯存、利用，仍屬「廢棄物」，見解與一審不同。

不過高院強調，成立廢棄物清理法之罪，須符合「違法貯存或利用」、「有棄置或污染環境之虞」兩要件，缺一不可。稽查人員當時以電子鼻量測，測值為零，也坦言未檢測土壤、地下水，只「隱約聞到味道」，證明力有限。

合議庭認為王家兩代務農，為減少糞尿堆置，僅向鄰居收取微薄代價，並非規避處理費用，「刑罰最後手段性」是刑法核心理念，不宜把行政違規擴張為刑事不法，駁回檢方上訴。