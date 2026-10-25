聽新聞
0:00 / 0:00

環境部技正：水汙法與廢清法 兩法交錯適用 真「切不清」

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

政府推動畜牧糞尿資源化，鼓勵糞尿發酵成沼液、沼渣回灌農地當肥料；但未依核准計畫執行，究竟是行政違規還是觸犯廢棄物清理法？環境部水質保護司技正王瑞鋐以鑑定證人身分至台灣高等法院作證，坦言水汙染防治法與廢棄物清理法交錯適用，「真的會有一些切不清的狀況」。

張姓農民自一九七五年種植牧草，賣給台北市立動物園，他說用牛糞當肥料就是照顧農作物，現在臨時說「這個不能用」，淡水區公所、新北市農業局也沒通知牛糞不能用或說要怎麼使用。

王瑞鋐說，沼液沼渣肥分使用計畫是為了簡政便民，業者依計畫以槽車施灌，可排除廢棄物清理法適用，但沼渣若堆置在計畫外的地方，農業主管機關會要求業者改善，否則可廢止計畫。環保主管機關可依水汙染防治法處分，若有環境汙染之虞，還會適用其他法規。

王說，業者若不是用槽車，而是用小貨車直接載運，看起來就與肥分使用計畫無關，若是他承辦，也可能以廢棄物清理法處理。他希望提供農民優惠措施，但兩法交錯真的會有些「切不清」，主管機關須依違規樣態判斷。

高院認為，連專業環保人員也難判斷個案是否有汙染可能，張五十多年來以牛糞施肥種植牧草，非臨時起意違法棄置，且無客觀事證證明有汙染環境之虞，不能論罪。

環境部 廢棄物 畜牧糞尿

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

方元沂／從垃圾代收困境看創新法規

教育部預告修法 幼教調薪、代理鬆綁挨批不公

經濟日報社論／Grab併購遭否決 雙雄並立未必真競爭

父過世後、弟弟設籍還不夠？不符直系設籍、新北屋主遭補徵5年地價稅

相關新聞

肥廢之爭… 牧場牛糞沼渣賣鄰 高院也判無罪

啟翔畜牧場負責人王明得被控將牛糞沼渣運給張姓鄰居當牧草「肥料」，士林地檢署依非法清理廢棄物罪及非法提供土地回填、堆置廢棄物罪分別起訴兩人，一審認為沼渣非廢棄物，判無罪。台灣高等法院認為沼渣屬廢棄物，但新北市環保局未檢測土壤、地下水，電子鼻測值為零，無法證明有「棄置或汙染環境之虞」，駁回檢方上訴。

百元洗剪髮店未調整好水溫燙傷顧客頭 洗髮人員被判罰金6千元

周男在基隆市經營一家百元洗剪髮店，並擔任洗髮人員，被控在替葉姓男客洗髮時，未謹慎注意調節水溫，貿然於水溫過熱時沖洗葉男頭部，致葉頭皮一度燒燙傷，法官依過失傷害罪判處周男罰金6千元。

環境部技正：水汙法與廢清法 兩法交錯適用 真「切不清」

政府推動畜牧糞尿資源化，鼓勵糞尿發酵成沼液、沼渣回灌農地當肥料；但未依核准計畫執行，究竟是行政違規還是觸犯廢棄物清理法？環境部水質保護司技正王瑞鋐以鑑定證人身分至台灣高等法院作證，坦言水汙染防治法與廢棄物清理法交錯適用，「真的會有一些切不清的狀況」。

成年女聲請改從繼父姓「不留遺憾」 法官准認可收養 成全非血緣父女情

基隆市何男與沈女結婚後對她與前夫所生的女兒小元（化名）感情融洽且疼愛有加，因何男沒有其他親生小孩，已成年的小元從小受何男悉心照顧，為不讓繼父留有遺憾，希望能改從繼父的姓。法官認為，小元和繼父感情融洽，實質上已建立父女關係，小元生父生母也都同意，認為收養符合雙方最佳利益，裁准「認可收養」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。