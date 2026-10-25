環境部技正：水汙法與廢清法 兩法交錯適用 真「切不清」

政府推動畜牧糞尿資源化，鼓勵糞尿發酵成沼液、沼渣回灌農地當肥料；但未依核准計畫執行，究竟是行政違規還是觸犯廢棄物清理法？環境部水質保護司技正王瑞鋐以鑑定證人身分至台灣高等法院作證，坦言水汙染防治法與廢棄物清理法交錯適用，「真的會有一些切不清的狀況」。

張姓農民自一九七五年種植牧草，賣給台北市立動物園，他說用牛糞當肥料就是照顧農作物，現在臨時說「這個不能用」，淡水區公所、新北市農業局也沒通知牛糞不能用或說要怎麼使用。

王瑞鋐說，沼液沼渣肥分使用計畫是為了簡政便民，業者依計畫以槽車施灌，可排除廢棄物清理法適用，但沼渣若堆置在計畫外的地方，農業主管機關會要求業者改善，否則可廢止計畫。環保主管機關可依水汙染防治法處分，若有環境汙染之虞，還會適用其他法規。

王說，業者若不是用槽車，而是用小貨車直接載運，看起來就與肥分使用計畫無關，若是他承辦，也可能以廢棄物清理法處理。他希望提供農民優惠措施，但兩法交錯真的會有些「切不清」，主管機關須依違規樣態判斷。

高院認為，連專業環保人員也難判斷個案是否有汙染可能，張五十多年來以牛糞施肥種植牧草，非臨時起意違法棄置，且無客觀事證證明有汙染環境之虞，不能論罪。