快訊

轉隊就置產！NBA巨星詹皇房產版圖曝光 喜歡打掉重建

現身打破死訊…陸證實金正恩24日訪丹東 王滬寧陪同

聽新聞
0:00 / 0:00

護航擴廠案索賄370萬元涉貪 桃市經發局前科長、助理一審判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市經濟發展局工業行政科退休約僱助理秦淑慎與前科長施合隆，涉嫌承辦工廠登記及毗連擴廠業務收受代辦業者賄賂，桃園地院審結，依貪汙罪的不違背職務收受賄賂，判秦應執行徒刑8年、施合隆4年，張姓退休約僱員及吳、呂姓代辦業者均獲緩刑。

判決指出，秦女自1988年起任職桃園縣（市）政府擔任約僱人員，後於經發局工業行政科擔任約僱助理，並於2022年間改任為聘用助理，承辦工廠登記相關業務，包含工廠新設登記、工廠變更登 記、毗連非都市土地擴展計畫審查等業務；施合隆自2021年1月至2024年4月擔任該科科長，督辦相關業務，兩人皆為依法令服務的公務員。

泓昇開發管理顧問公司吳姓負責人與傳邦國際土地開發公司呂姓負責人為了讓承攬的詠吉、吉聖、偉全、明德、台耀、有維、寶結、精確、大夢想家及光泉等10件申請能加速案件進度，自2018年起多次透過2016年中已退休的約僱人員張筱雯居間聯繫，向秦女交付現金。

犯罪事實指出，吳女於2018年間代辦詠吉公司工廠變更登記及毗連案，為加快行政流程，與經發局退休人員張筱雯共同安排，由張女向秦女詢問進度後，將消息回報吳。吳於同年4月在秦女辦公室附近交付5萬元，張則獲取5萬元報酬；同年5月，吳女代辦吉聖公司工廠變更登記，又藉由張掌握辦理進度，交付秦女6000元，張獲7000元報酬。

秦女推薦吳女承辦偉全實業公司案毗連案，在案件辦理期間提供補正時間、優先安排會勘等協助，吳女先於2018年11月10日交付3萬元；案件結束後，又於2022年1月24日將後謝27萬元送到秦女住處，秦淑慎在案件辦理期間提供補正時間、優先安排會勘等協助，張從中獲取20萬元報酬。

傳邦國際土地開發呂某承接明德製藥公司案，再轉交吳女代辦。兩人約定以30萬元作為「公關交際費」，各負擔一半，吳女於2019年5月、9月及2020年5月間，分三次交付3萬、6萬及21萬元給秦，作為協助安排衛生局等相關機關與經發局會同現勘、加快取得工業用地證明書的對價。張女於本案協助確認有無裁罰紀錄、追蹤會勘及審查進度，獲取15萬元報酬。

精確實業公司案由呂某承接後轉交吳辦理，又約定從代辦費中提撥10萬元作為賄款。吳於2019年12月及2021年1月間，分次交付秦共10萬元；秦協助加速農業局開立罰單，並指導業者儘速繳納罰鍰，以利後續行政程序，精確公司於2021年6月11日取得擴展計畫核定，張女因參與此案又獲5000元報酬。

秦女於2020年介紹吳女代辦台耀化學公司毗連案並索賄，吳女於同年9月、11月及2021年1月、8月間，陸續交付合計30萬元，秦女則協助函詢經濟部，讓變更計畫得以順利推進；吳女代辦大夢想家公司案中，於2021年1月間，以「公關費」、「佣金」等名義，陸續交付秦女30萬元，換取協助加速會簽及安排衛生局與經發局會同現勘。

傳邦國際土地開發呂某承接有維企業案同樣轉交吳女代辦。兩人約定分攤30萬元「公關費」，吳女於2021年10月及2022年12月間，陸續交付秦女30萬元；秦女曾提醒業者，國有土地分割地號有誤必須儘速處理，否則無法辦理毗連案；吳女於2022年間代辦寶結實業公司毗連案，為加速安排水務局等相關機關會同現勘，給秦10萬元。

施合隆於2023年間向光泉推薦吳女代辦毗連申請。由於光泉申請的土地已出租給關係企業，原先被認為欠缺毗連擴廠必要，施遂協助修訂「桃園市興辦工業人申請利用毗連非都市土地擴展計畫審查認定基準」第2點第3款，增訂關係企業或承租超過5年且屬上下游供應鏈者不受原限制的例外規定；修正案於2023年8月14日公布，光泉同年11月1日取得擴展計畫核定。

為感謝施的協助，吳女於2023年12月7日在泓昇開發管理顧問公司交50萬元，2024年5月18日再於桃園市文昌公園停車場路口交50萬元，施收受百萬元賄款交給父親當作生活開銷，已花用殆盡。吳另於2023年間送95萬元給秦女，作為協助加速光泉案各單位會簽及安排會勘的對價，秦女總計索賄270萬6千元。

法院審酌，秦女任職公務機關30餘年，卻在多件申請中反覆收賄，嚴重損害公務執行廉潔及行政公平，依不違背職務收受賄賂罪名判應執行有期徒刑8年、褫奪公權5年。施合隆因光泉案收賄100萬元，判有期徒刑4年、褫奪公權5年，兩人均坦承犯行，並已繳回全部犯罪所得。

其餘3名被告中，吳女因多次交付賄款，依共同犯非公務員對公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪，判應執行徒刑2年、褫奪公權3年，緩刑5年，緩刑期間保護管束，支付公庫100萬元及5場次法治教育；張女因居間傳遞案件資訊、協助促成行收賄，判應執行1年8月、褫奪公權2年，緩刑5年，支付公庫20萬元並接受5場法治教育；呂某判應執行1年1月、褫奪公權2年，緩刑5年，支付公庫50萬元並接受5場次法治教育課程。

法院另認定，張女因參與詠吉、吉聖、偉全、明德及精確等案，從吳女處取得報酬共41萬2000元，屬犯罪所得，應予沒收，全案可上訴。

桃園市經發局前工業行政科科長施合隆，涉嫌於2023至2024年間收受吳姓代辦業者100萬元，桃園地院依貪汙罪之不違背職務收受賄賂罪判應執行4年徒刑、褫奪公權5年，承辦助理秦淑慎判應執行8年，另3名同案被告均獲緩刑，可上訴。圖／取自桃園市政府官網
桃園市經發局前工業行政科科長施合隆，涉嫌於2023至2024年間收受吳姓代辦業者100萬元，桃園地院依貪汙罪之不違背職務收受賄賂罪判應執行4年徒刑、褫奪公權5年，承辦助理秦淑慎判應執行8年，另3名同案被告均獲緩刑，可上訴。圖／取自桃園市政府官網

貪汙 退休 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黑吃黑搶詐團3百萬 少年當街毆人行搶二審維持判2年6月

新北城鄉局暫僱人員詐領6個月租補 涉貪起訴

張善政連兩晚坐鎮防颱應變中心 掌握177件災情指示加速搶修

網紅無照賣低價機票疑捲款逃 400人受害、有人慘被丟包海外

相關新聞

投保前查出乳房腫塊「罹癌後50萬照賠」保險公司敗訴關鍵曝

新竹洪女投保重大疾病險前16天，乳房超音波曾發現腫塊，7個月後確診乳癌二期，申請50萬元理賠卻遭南山人壽以「保前疾病」拒賠。洪女提告一審勝訴，南山不服上訴，法官認為不能僅憑投保前發現腫塊，就反推她當時已知罹癌，判南山應理賠50萬元，全案確定。

護航擴廠案索賄370萬元涉貪 桃市經發局前科長、助理一審判決出爐

桃市經濟發展局工業行政科退休約僱助理秦淑慎與前科長施合隆，涉嫌承辦工廠登記及毗連擴廠業務收受代辦業者賄賂，桃園地院審結，依貪汙罪的不違背職務收受賄賂，判秦應執行徒刑8年、施合隆4年，張姓退休約僱員及吳、呂姓代辦業者均獲緩刑。

黑吃黑搶詐團3百萬 少年當街毆人行搶二審維持判2年6月

高雄一名許姓少年夥同多名同夥「黑吃黑」，盯上從事詐欺集團車手的男子，趁對方前往高雄市橋頭區收取300萬元詐欺現金時當街行搶，甚至在車內毆打被害人、駕車逃逸與追撞，橋頭地方法院一審依結夥三人以上搶奪罪判處有期徒刑2年6月，許男不服提起上訴，主張自己當時年紀尚輕、單肩扛起家庭經濟要照顧母親與弟弟，請求從輕量刑並給予緩刑，但二審高雄高分院審理後仍維持原判。

國道「機車逆向狂飆」攔貨車拉扯 22歲男因這原因獲緩刑

22歲張姓男子今年4月間騎車自國道1號仁德交流道逆向闖入北上車道，不斷鑽入車縫，甚至停在路中央趴在貨車上與司機拉扯，失控畫面引發恐慌，國道四隊到場將他送醫，事後被訴強制罪。他與司機和解，法官考量其身心狀況而判拘役10日，緩刑3年。

Toyz賣大麻菸彈服刑2年多假釋核准 彰監：待執行文書到齊就放人

知名實況主「Toyz」劉偉健因販賣大麻菸彈遭判刑4年2個月，2024年5月16日入監服刑。根據台灣高等法院台中分院裁定，劉偉健已於今年10月19日獲准假釋，並須接受保護管束。彰化監獄證實，已收到假釋核准公文，待收到保護管束執行文書後，就會辦理放人。

嫌外套擋路喊移一下！新北男不滿被「尻洗」 持刀刺友人胸口遭判6年

李姓男子與彭姓男子今年初前往朋友家聚會，李男不滿放在椅子上的外套被彭男講「移一下好不好」，期間又被酸言酸語「尻洗（台語嘲諷之意）」，趁拿外套時隨手掏出折疊刀，朝坐在椅上的彭男胸口刺去，彭男心臟穿刺傷、大量出血休克，所幸送醫撿回一命。士林地方法院審結，依殺人未遂罪判李男有期徒刑6年。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。