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黑吃黑搶詐團3百萬 少年當街毆人行搶二審維持判2年6月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名許姓少年夥同多名同夥「黑吃黑」，盯上從事詐欺集團車手的男子，趁對方前往高雄市橋頭區收取300萬元詐欺現金時當街行搶，甚至在車內毆打被害人、駕車逃逸與追撞，橋頭地方法院一審依結夥三人以上搶奪罪判處有期徒刑2年6月，許男不服提起上訴，主張自己當時年紀尚輕、單肩扛起家庭經濟要照顧母親與弟弟，請求從輕量刑並給予緩刑，但二審高雄高分院審理後仍維持原判。

判決書指出，許姓少年與黃姓男子、林姓男子及一名真實姓名不詳的成年男子，於2024年12月20日下午，得知尤姓男子擔任詐欺集團車手，將前往高雄市橋頭區向李姓被害人收取遭詐騙得手的300萬元現金，許男等人心生歹念，由林男在後方駕駛車輛監控，並指示黃男駕駛車輛搭載許男尾隨尤男。

當天下午5時25分許，尤姓車手駕車行經橋頭區某超商前停車，讓坐在後座的許男下車，黃男見狀隨即將車停在尤男後方，下車打開副駕駛座車門，此時坐在車內的許男出手毆打尤男，趁機將副駕駛座上的300萬元現金搶走，隨後駕車逃逸。

尤男遭搶後心有不甘，駕車一路追逐嫌犯車輛，雙方於當天下午5時40分許在橋頭區巷弄內發生碰撞，導致雙方車輛失控衝出路旁，隨即攜帶部分贓款徒步逃逸，現場則遺留40萬元現金未及取走，黃男與許男隨後棄車，由林男駕車到場接應離去，案經尤姓車手報警處理，循線逮捕涉案人員。

案經一審橋頭地方法院判決後，許男提起上訴，主張自己案發時剛滿18歲，心智尚未成熟且因一時衝動犯案，並非惡性重大，且自身為單親家庭，須協助扶養母親及弟弟，經濟壓力沉重，盼法官能撤銷原判決、從輕量刑並給予緩刑機會。

高雄高分院審理認為，許男實際進入被害人車內毆打被害人，由共犯動手搶錢，參與犯罪情節較重，原審已充分審酌其犯罪動機、手段及家庭經濟狀況，量處有期徒刑2年6月並無不當，裁量權行使並未違背比例原則。

此外由於許男另犯毒品危害防制條例案件，於2025年7月間才剛被判處有期徒刑4月確定，不符合刑法規定緩刑要件，且本案宣告刑已逾2年，依法不得宣告緩刑，合議庭最終認上訴為無理由，判決駁回上訴。

高雄高分院。聯合報系資料照
高雄高分院。聯合報系資料照

詐團 少年 橋頭

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