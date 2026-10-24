國道「機車逆向狂飆」攔貨車拉扯 22歲男因這原因獲緩刑

22歲張姓男子今年4月間騎車自國道1號仁德交流道逆向闖入北上車道，不斷鑽入車縫，甚至停在路中央趴在貨車上與司機拉扯，失控畫面引發恐慌，國道四隊到場將他送醫，事後被訴強制罪。他與司機和解，法官考量其身心狀況而判拘役10日，緩刑3年。

檢方起訴，張於今年4月8日9時21分許，駕駛機車自國道一號仁德交流道逆向行駛於北向車道，並於同日9時27分許，在北向329.1公里處，隻身跑入外側車道，以身體阻擋一輛大貨車，致司機見狀煞停，張並與司機發生拉扯，妨害司機駕車行駛於道路權利，被訴強制罪。

張辯稱，一開始是他騎乘的機車沒油，所以他只能停在路中央，他下車是為了請求幫助，但看到很多人在拍他；「這讓我感到壓力很大，最後才會失控」他說。

台南地院審酌，張因己身因素，竟在國道公路上，以身體阻擋他人車輛，逼使他人煞停後拉扯，妨害他人駕車行駛於道路正當權利，造成他人心理恐懼，害及用路人行車安全。

然而，張已坦承犯行，且與司機達成和解，賠償完畢，獲得原諒，兼衡其犯後態度、身心情形等一切情狀，認他犯強制罪處拘役10日，可易科罰金。

法官認為，張因一時失慮而犯下本案，且與告訴人和解及賠償，獲得原諒，又他已坦認犯行，並參酌其身心狀況，一併諭知緩刑3年，希望他勿再觸法網。