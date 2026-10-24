Toyz賣大麻菸彈服刑2年多假釋核准 彰監：待執行文書到齊就放人

李姓男子與彭姓男子今年初前往朋友家聚會，李男不滿放在椅子上的外套被彭男講「移一下好不好」，期間又被酸言酸語「尻洗（台語嘲諷之意）」，趁拿外套時隨手掏出折疊刀，朝坐在椅上的彭男胸口刺去，彭男心臟穿刺傷、大量出血休克，所幸送醫撿回一命。士林地方法院審結，依殺人未遂罪判李男有期徒刑6年。可上訴。

2026-10-24 12:35