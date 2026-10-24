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Toyz賣大麻菸彈服刑2年多假釋核准 彰監：待執行文書到齊就放人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

知名實況主「Toyz」劉偉健因販賣大麻菸彈遭判刑4年2個月，2024年5月16日入監服刑。根據台灣高等法院台中分院裁定，劉偉健已於今年10月19日獲准假釋，並須接受保護管束。彰化監獄證實，已收到假釋核准公文，待收到保護管束執行文書後，就會辦理放人。

台中高分檢聲請指出，劉偉健因違反「毒品危害防制條例」，經法院判處有期徒刑4年2個月定讞，移送執行後，於今年10月19日經法務部矯正署核准假釋，因此聲請於其假釋期間付保護管束。台中高分院審酌相關文件後，認為聲請正當，於10月20日裁定劉偉健假釋中付保護管束。

彰化監獄表示，劉偉健仍在監，目前已收到假釋核准公文，待收到保護管束執行相關文書後，就會辦理釋放。由於適逢颱風與連假，相關行政程序須待上班日辦理，推估最快可能於27日、連假後第一個上班日出監，但實際釋放時間仍待文書到齊並完成相關程序後才能確認。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

知名實況主「Toyz」劉偉健因販賣大麻菸彈遭判刑4年2個月，2024年5月16日入監服刑。根據台灣高等法院台中分院裁定，劉偉健已於今年10月19日獲准假釋。聯合報系資料照
知名實況主「Toyz」劉偉健因販賣大麻菸彈遭判刑4年2個月，2024年5月16日入監服刑。根據台灣高等法院台中分院裁定，劉偉健已於今年10月19日獲准假釋。聯合報系資料照

假釋 Toyz 彰化

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