聽新聞
0:00 / 0:00
Toyz賣大麻菸彈服刑2年多假釋核准 彰監：待執行文書到齊就放人
知名實況主「Toyz」劉偉健因販賣大麻菸彈遭判刑4年2個月，2024年5月16日入監服刑。根據台灣高等法院台中分院裁定，劉偉健已於今年10月19日獲准假釋，並須接受保護管束。彰化監獄證實，已收到假釋核准公文，待收到保護管束執行文書後，就會辦理放人。
台中高分檢聲請指出，劉偉健因違反「毒品危害防制條例」，經法院判處有期徒刑4年2個月定讞，移送執行後，於今年10月19日經法務部矯正署核准假釋，因此聲請於其假釋期間付保護管束。台中高分院審酌相關文件後，認為聲請正當，於10月20日裁定劉偉健假釋中付保護管束。
彰化監獄表示，劉偉健仍在監，目前已收到假釋核准公文，待收到保護管束執行相關文書後，就會辦理釋放。由於適逢颱風與連假，相關行政程序須待上班日辦理，推估最快可能於27日、連假後第一個上班日出監，但實際釋放時間仍待文書到齊並完成相關程序後才能確認。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。