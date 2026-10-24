嫌外套擋路喊移一下！新北男不滿被「尻洗」 持刀刺友人胸口遭判6年

李姓男子與彭姓男子今年初前往朋友家聚會，李男不滿放在椅子上的外套被彭男講「移一下好不好」，期間又被酸言酸語「尻洗（台語嘲諷之意）」，趁拿外套時隨手掏出折疊刀，朝坐在椅上的彭男胸口刺去，彭男心臟穿刺傷、大量出血休克，所幸送醫撿回一命。士林地方法院審結，依殺人未遂罪判李男有期徒刑6年。可上訴。

判決指出，李男、彭男和陳男2月12日下午2點多，先後來到新北市八里區的郭姓友人住處，彭男入屋後，見現場僅剩一張放有李男外套的椅子，以台語問「外套是誰的」、「移一下好不好」，隨後針對先前幫李男表哥討手錶的舊事酸言酸語。

李男心生憤怒，趁拿外套之際，從外套口袋抽出一把折疊刀朝彭男胸口猛刺，彭男當場噴血，氣憤回嗆「我們下去定孤支」，李男說「你想死啊」要再攻擊，所幸陳男立刻制止並報警。

彭男送醫時出血性休克、嚴重乳酸性酸中毒及急性呼吸衰竭，淡水馬偕醫院一度發布病危通知，經緊急手術才撿回一命。李男事後逃逸，在警方聯繫下投案就逮。

士林地院審理，李男坦承持刀傷人，但否認殺人犯意，辯稱「如果要殺人，直接刺第二刀或心髒、刺脖子就好，已經閃過心臟」；李男辯護人稱雙方無深仇大恨，「若有殺人犯意，大可直接砍頭、頸等要害部位，不會只刺1刀，是一時誤擊而失之過重」。

彭男指稱，當天他睡醒後與陳男約在郭男家聊天，到場時僅剩一張蓋有外套的椅子，以台語詢問「外套是誰的」，李男過了一會兒才斜眼冷冷回「我的」，他再說「移一下好不好，不然沒地方坐」，對方無反應，他重複再問一次，李男才伸手將外套抽走甩開，「我坐下頭一抬起來，就看到他拿折疊刀朝我胸口直線刺進來」，「不滿都可以說甚至用打的，竟然是拿刀偷襲我直接刺我心臟」。

證人陳男還原事發經過稱，他到場時雙方就在吵架，彭男不斷「尻洗」李男，抱怨先前幫李男表哥去討沛納海手錶，結果討回來的是假貨，白忙一場；當時彭男坐在椅上，他注意到時李男已拔刀，彭男中刀後仍持續叫囂，李男見狀回嗆「你想死啊」要再出手，他立刻衝上前攔阻。

法院認定，胸腔內有心臟、肺臟等重要器官及動脈血管，持利刃刺入極易導致死亡，李男明知要害所在，仍猛力刺入彭男胸部，且事發時經友人攔阻才未繼續攻擊，顯見主觀上具有殺人的不確定故意。

法院審酌，李男僅因日常口角糾紛就訴諸極端暴力，造成彭男嚴重身心創傷，且犯後對於殺人犯意多所辯解、未與被害人達成和解，惟念及犯罪尚屬未遂，依法減刑，依殺人未遂罪判有期徒刑6年。可上訴。