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投保前查出乳房腫塊「罹癌後50萬照賠」保險公司敗訴關鍵曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹洪女投保重大疾病險前16天，乳房超音波曾發現腫塊，7個月後確診乳癌二期，申請50萬元理賠卻遭南山人壽以「保前疾病」拒賠。洪女提告一審勝訴，南山不服上訴，法官認為不能僅憑投保前發現腫塊，就反推她當時已知罹癌，判南山應理賠50萬元，全案確定。

判決書指出，洪女2021年9月19日向南山人壽投保重大疾病終身保險，保額50萬元。她在投保前16天曾到診所接受乳房超音波檢查，發現右乳約2公分乘0.7公分不規則腫塊，BI-RADS分級為3。洪女稱，當時醫師僅告知可能是纖維囊腫或乳房腺瘤，囑咐每月自行檢查、6個月後追蹤。

洪女數月後依醫囑到新竹台大醫院檢查，2022年4月確診右側乳癌二期，5月接受右側部分乳房切除及前哨淋巴結清除手術，之後申請50萬元重大疾病保險金。南山人壽認為，洪女投保前已知道右乳有不規則腫塊，且後來確診的乳癌與原先腫塊為同一腫瘤，主張她帶病投保，因此拒絕理賠。

法官調查，診所有兩份內容不同的超音波報告，一份在「lump」後有問號，建議6個月後追蹤及每月自我檢查；另一份則沒有問號，並建議接受粗針切片。診所說明，後者其實是2024年間因法院來函，醫師重新檢視當年影像後提出的補充意見。

法官因此認定，洪女2021年接受檢查時，實際獲得的處置建議應是定期追蹤，而非立即接受粗針切片。乳房腫塊又有良、惡性之分，不能僅因投保前發現腫塊，就事後反推洪女當時已知道罹患乳癌，甚至認定她惡意帶病投保。

新竹地院認定，南山人壽未能證明洪女投保時已處於客觀上「不能不知道」罹患乳癌的情況，不能依保險法第127條免責。一審判南山人壽應給付50萬元，南山人壽上訴仍遭駁回，全案不得再上訴。

新竹洪女投保重大疾病險前16天，乳房超音波曾發現腫塊，7個月後確診乳癌二期。示意圖／123RF
新竹洪女投保重大疾病險前16天，乳房超音波曾發現腫塊，7個月後確診乳癌二期。示意圖／123RF

罹癌 南山人壽 乳癌

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